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Analistten BTC, ATOM, DOT ve FTT Yorumu: Bu Altcoin’i Sevmiyor!

Altcoin Sherpa, Bitcoin fiyatının şu anda volatil olduğunu ifade ediyor ve hem Bitcoin (BTC) hem altcoin’lerle ilgili düşüncelerini paylaşıyor.
16:45
16 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının popüler analistlerinden olan Altcoin Sherpa, yaptığı açıklamalarda Bitcoin fiyatının şu anda volatil olduğunu ifade ediyor ve hem Bitcoin (BTC) hem altcoin’lerle ilgili düşüncelerini paylaşıyor.

Bitcoin Yorumları

Altcoin Sherpa konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “BTC: Fiyat fraktaldır, aynı fiyat hareketini görüyoruz, yukarı ve aşağı. Yine de, son birkaç aydan daha düşük bir ölçekte volatilite var.” sözlerini kullanıyor ve son hamlenin ardından gelecek fiyat hareketinin beklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 13 Eylül’de 22.800 dolara kadar yükseldikten sonra bir düşüşe geçti ve yazının kaleme alındığı sırada 19.800 dolar bandında işlem görüyor.

Altcoin Yorumları

Altcoin Sherpa yaptığı açıklamalarda, son zamanlarda piyasadaki kötü gidişata rağmen fiyatı artan Cosmos’a (ATOM) değiniyor. Analistin açıklamalarına göre ATOM şu anda 200 günlük üstel hareketli ortalama ile etkileşimde. Bu seviyeyi aşması ise ATOM’u daha yüksek seviyelere taşıyabilir. ATOM son 24 saat içinde yaşadığı %7’nin üzerindeki artış ile 15,72 dolardan işlem görüyor.

Analist bir Ethereum rakibi olarak görülen Polkadot (DOT) hakkındaki fikirlerini de paylaştı. Analist konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “DOT: Fiyat son birkaç aydır düşüyor, bunun birikim mi yoksa daha fazla düşüş öncesi fiyat duraklaması mı olduğunu düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullanıyor. DOT yazının kaleme alındığı sırada 6,86 dolardan işlem görüyor.

Son olarak Altcoin Sherpa, FTX borsasının yerel tokeni olan ETH tabanlı altcoin FTX Token’ı (FTT) ele alıyor. Analist FTT’nin son zamanlarda oldukça popüler hale geldiğini ifade ediyor ve buna anlam veremediğini de ekliyor. FTT ile ilgili pek olumlu görüşü olmadığı görülen analiste göre borsa kripto para birimleri ayı piyasasında nispeten güvenilir görünseler de aslında boğa piyasalarında diğer kripto paralardan geride kalma potansiyeline sahip olabilirler.

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