“Önce Bitcoin” Diyen Analist Bu 3 Altcoin Kategorisini İşaretledi: En Çok Onlar Yükselecek!

Tecrübeli kripto para analisti Jacob Canfield, Bitcoin‘in (BTC) spot ETF onayına kadar kripto para piyasasına liderlik edeceğini ve bu süreçte en büyük kripto paranın potansiyel olarak 48-50 bin dolara ulaşacağını ileri sürdü. Analist altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) o zamana kadar görece sınırlı bir performans göstermesini bekliyor. Analiste göre Bitcoin’in hakimiyetinin düşmeye başlamasının ardından, özellikle Layer 1 coin’leri, yapay zeya coin’leri ve oyunlarla ilgili coin’ler başta olmak üzere altcoin piyasasının bir bütün olarak yükselmesini bekleniyor. Canfield, artan kurumsal ilgi nedeniyle Ethereum’un altcoin fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Bitcoin’in trendiyle senkronize altcoin projelerine odaklanılmasını gerektiğini de ekledi.

Bitcoin Bir Süre Daha Piyasa Hakimiyetini Koruyabilir

Ünlü kripto para analisti Jacob Canfield, ETH‘nin BTC’ye göre sınırlı performans göstermeye görmeye devam edeceğine inandığı için yatırımcıların Bitcoin’i yönelik haber akışını dikkatle takip etmelerini söyledi. Analiste göre yatırımcılar özellikle spot Bitcoin ETF‘si onayına odaklı bir ticaret stratejisi uygulamalı. Canfield, ETH ile BTC’yi karşılaştıran bir grafik paylaşarak ETF onayı duyurulana kadar Ethereum’un Bitcoin’in gerisinde kalmaya devam etmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Analist, muhtemel onayın Bitcoin’in 48-50 bin dolar seviyesinde yerel zirvesini görmesini ve bunu yüzde 8-10’luk bir geri çekilmenin takip etmesini bekliyor. Ayrıca Canfield, ETH/BTC işlem paritesinin desteğin altında bir kapitülasyon mumuyla dibe vurmasının ardından işlem paritesinin toparlanmaya başlamasını beklediğini de ekledi.

Bitcoin’in Hakimiyetinin Düşmesinin Ardından Sıra Altcoin’lere Gelecek

Birçok analist ve kripto para trader’ı, Bitcoin’in hakimiyeti düşer düşmez altcoin’lerin yükseleceği yönünde spekülasyon yapıyor. TradingView’den alınan verilere göre bu metrik yılın ilk gününden bugüne yüzde 30’luk bir artışla yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.

Bir altcoin sezonundan önceki en önemli sinyal, yatırımcıların daha yüksek getiri için alternatif varlıklar aramaları nedeniyle Bitcoin’in hakimiyetinin düşmesidir. Canfield’a göre, altcoin’ler en fazla hareketliliği Bitcoin’in 36 bin ile 39 bin dolar aralığında konsolide olduğu sırada gördü. Bu dönemde özellikle de Layer 1 coin’leri, yapay zeka coin’leri ve oyunlarla ilgili coin’ler fırladı.

Analist, şimdiye kadar görülenlerin büyük bir altcoin rallisinin başlangıcına işaret ettiğini değerlendiriyor. Bununla birlikte, Bitcoin’in bir süre daha piyasa üzerindeki hakimiyetini korumasını beklediğini ifade ederek, piyasadaki likiditeyi emeceğini ve odaklanılması gerekenin şimdilik Bitcoin ile senkronize hareket eden altcoin’leri biriktirmek olduğunun altını çizdi. Örneğin çoğu altcoin projesi Ethereum Blockchain‘i üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle ETH’nin fiyatı arttığında, bu altcoin’lerin fiyatları da genellikle bu artışı takip ederek artar.