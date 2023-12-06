Raca Coin Geleceği Parlak Mı? Güncel Raca Grafik Yorum

Türkler tarafından yakından takip edilen bir altcoin olan RACA coin’in geleceği hakkında grafik yorumlarına bakmak istedik. Özellikle 0.0001784 dolar gibi düşük fiyatı kimi yatırımcılar için önemse de 500 milyarlık maksimum arzı ister istemez akıllara ne kadar fiyatlanabilir sorusunu getiriyor. Bu aşamada RACA’nın 4 saatlik ve günlük grafiklerine bakarak yorumlarımızı yapalım dedik.

RACA Coin 4 Saatlik Grafik Yorum

Racanın 4 saatlik grafiğine baktığımızda fiyatın düşen bir kanalı kırdığını görüyoruz. Fiyat 0,00026 dolar seviyesinden başlayan düşüşüne 0,00016 dolar seviyesinde son vermiş durumda. Buradan başlayan bir kırılma ise fiyatı 0,00020 dolar seviyesine kadar getirdi. Ancak sonrasında fiyatta bir durgunluk yaşandı.

RACA Coin için 4 saatlik grafik 0,00016 dolar seviyesinin son kırılmadan sonra önemli bir destek seviyesi olarak hizmet ettiğini gösteriyor. Fiyat yaklaşık 10 günden beri 0,00016 dolar ile 0,000184 dolar arasında bir salınım hareketi yapmış durumda. Bu noktada 0,000184 dolar seviyesi bir direnç olarak hizmet ediyor.

RACA’nın bu seviyeyi kırması halinde fiyatın yaklaşık olarak yüzde 50’lik bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz.

RACA Günlük Grafik

RACA’nın günlük grafiği bize 0,00055 dolardan başlayan bir düşüşün 0,00008 dolar seviyelerine kadar devam ettiğini söylüyor. Buradan meydan gelen bir kırılma ile fiyat 0,00026 dolara kadar soluksuz bir yükseliş geçirmiş durumda. Ancak sonrasında bu seviyeden ret yiyen RACA fiyatı yaklaşık olarak yüzde 50’lik bir gerileme yaşadı.

RACA için 0,0005 dolarlık seviyeleri konuşabilmemiz için öncelikle 0,00018 dolarda bulunan direncin aşılması gerekiyor. RACA eğer bu direnci geçerse sonrasındaki engeller sırasıyla 0,00020 dolar ile 0,00023 dolar olacak. RACA’nın bu seviyeleri aşması günlük grafikte yüzde 300’lük bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Diğer taraftan fiyat su seviyelerden bir ret yer ise o durumda RACA düşük seviyeler olan 0,00008 dolara doğru yol alabilir. Burası mevcut fiyat seviyesinden yüzde 60 düşüş anlamına geliyor.

RACA’nın şu anda piyasada dolaşımda 348 milyar 301 milyon 566 bin 604 token’ı bulunuyor. Bu haliyle RACA coin 88 milyon 689 bin 220 dolarlık bir piyasa değerine sahip. Kripto para RACA piyasa değeriyle kripto para birimleri içinde şu an 432. sırada yer alıyor. RACA coin’in tüm zamanlar rekoru ise 0,011 dolar seviyesinde yer alıyor.