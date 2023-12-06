Terraform Labs Kurucusu Kwon Do-hyung’dan Beklenen Adım Geldi: Dava Süreci Nasıl Etkilenecek?

Kripto para piyasasında yaşanan yasal düzenleyici süreçlerin en büyük nedenlerinden biri olan Terraform Labs iflas sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buna göre Terraform Labs kurucusu Kwon Do-hyung’un Karadağ’ın başkenti Podgorica Yüksek Mahkemesi’nin iade kararına karşı temyiz başvurusunda bulunduğu açıklandı. Bu adım ile birlikte iade sürecinin 15 Aralık’tan önce verilmesi zorlaşmış oldu.

Kwon’dan Beklenen Adım Geldi

Karadağ Temyiz Mahkemesi’nin 6 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre Kwon, mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu ve süreç ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Hakkımdaki iade kararını kabul edemeyeceğim için mahkemenin kararını temyiz ediyorum”

Kwon temyize gittiği için Karadağ Temyiz Mahkemesi’nin ele aldığı yasalara göre Kwon hakkında verdiği iade kararını gözden geçirmesi gerekiyor. Bu gelişme ise Karadağ Adalet Bakanlığı’nın Kwon’un iade süreci konusunda 15 Aralık’tan önce karar vermesini zorlaştırıyor.

Yaşanan süreçte 15 Haziran’da bir Karadağ mahkemesi Kwon’un 15 Aralık’a kadar altı aylık süre zarfında iade edilmesine karar vermişti. Buna göre Karadağ Adalet Bakanı’nın 15 Aralık’tan önce Kwon’un iade edileceği son ülkeye karar vermesi bekleniyordu.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Kwon’un temyiz başvurusuna yönelik adımı ise iade kararından yaklaşık iki hafta sonra geldi. 24 Kasım’da yapılan basın açıklamasında Karadağ Yüksek Mahkemesi sürece yönelik şu ifadelere yer vermişti:

“Kore Cumhuriyeti ve ABD tarafından talep edilen Kwon Do-hyung’un iadesini kabul edildi. Ancak Güney Kore’ye mi yoksa ABD’ye mi iade edileceğine karar vermemiştir ve iade edilecek ülke konusunda nihai kararı Adalet Bakanımız verecektir. Kwon Do-hyung, iade davası sırasında Güney Kore’ye iade edilme arzusunu dile getirmiştir.”

Bu adımın ardından Kwon’un iade kararını temyize götüreceği haberleri birçok kez basına yansımıştı ve Karadağ mahkemesi; Adalet Bakanlığı ve Kwon’un avukatlarından konuya yönelik teyit almaya çalışıyordu. Podgorica Yüksek Mahkemesi Basın Sekreteri Marija Rakovic, 1 Aralık’ta sürece yönelik şu yorumda bulunmuştu: