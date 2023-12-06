Kaçırmayın! Henüz Fiyatlanmayan Bu 3 Altcoin Gizli Mücevher

Yenilenen boğa hareketliliğiyle çalkalanan bir piyasada, tüm projeler dalgadan eşit şekilde faydalanamıyor. Görünürdeki patlamanın ortasında, bazı göze çarpan kripto paralar hala önemli ölçüde değerinin altında yer aldı. Bu durum kripto para avcıları için aslında bulunmaz bir fırsat sundu. Gelecek vaat eden üç mücevhere bakalım

Altcoin PARSIQ (PRQ): Web3 Potansiyelinin Kilidini Açmak

Web3 altyapısının ön saflarında yer alan PARSIQ, benzersiz Blockchain veri indekslemesi ve sorgulaması sağlıyor. PARSIQ’ın Tsunami API’si ve Data Lakes hizmeti de dahil olmak üzere API’leri, kendi ligindeki pek çok API’den farklı olarak dikkate değer bir esnekliğe sahip.

Standart API çağrılarından özelleştirilmiş çözümlere kadar çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan platform, gerçek zamanlı Blockchain izleme ve otomasyon alanındaki hünerlerini sergiliyor.

Etkileyici ürünlerine ve sürekli proje büyümesine rağmen, PRQ token şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,62 dolardan önemli ölçüde geriledi. Token şu an 0,12 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasa değeri 14 milyon 400 bin dolar olan PARSIQ, yaklaşık 100 kat daha fazla değere sahip rakibi The Graph ile tam bir tezat oluşturuyor. Sektör geliştikçe, PARSIQ’ın bu boşluğu daraltmasını ve potansiyel olarak emsallerini geride bırakmasını bekleyeblirsiniz.

Polkadot (DOT): Birlikte Çalışabilirlik Devi

Birlikte çalışabilirlik anlatısında önemli bir oyuncu olan Polkadot, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 54,98 dolardan %90,5’lik şaşırtıcı bir düşüşe tanık oldu. Genellikle daha hype odaklı ağlar tarafından gölgede bırakılan DOT‘un sabırlı ve metodik geliştirme yaklaşımı önemli ilerlemelere yol açtı.

Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanan Polkadot 2.0, önemli bir yükseltme sunarak modelinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Birlikte çalışabilirlik arttıkça, DOT’un 5,95 dolarlık mevcut fiyatı gerçek potansiyelini yansıtmayabilir.

Filecoin (FIL): Web3 Altyapısında Gezinme

Merkezi olmayan dosya depolama ve DePIN’in merkezinde konumlandırılan Filecoin, Web3 altyapısında yer alan sadık bir proje. Sektör genelinde NFT meta verilerinin ve bulut verilerinin güvence altına alınmasına yardımcı olan Filecoin, Blockchain projeleri için temel araçlar sağlayarak “kazma ve kürek” yatırım teorisi üzerinde çalışmakta.

Önemli rolüne ve GitHub‘da 14 binden fazla katılımcısı ve 3 bin 50 projesiyle etkileyici bir ağa sahip olmasına rağmen FIL, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 98’lik şaşırtıcı bir düşüşe tanık oldu. 4,77 dolardan fiyatlandırılan Filecoin, gelişmekte olan bir ortamda cazip bir fırsat sunuyor.