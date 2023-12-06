Dakikalar İçerisinde 3 Altcoin’de Fiyat Patlaması Yaşandı! 1 Tanesi Şimdiden 2x Yaptı!

Bitcoin‘de günlerdir yaşanan yükseliş hareketi piyasa genelinde etkilerini göstermeye başladı. 40.000 dolar seviyesinin aşılmasının ardından sürekli bir artışla desteklenen BTC fiyatı 2022 yılından bu yana ilk kez 44.000 Dolar seviyesini aşmıştı. Peki bu durum altcoin’leri de etkiliyor mu?

En İyi Altcoin’ler ve Fiyat Yükselişi

Bitcoin çevresinde oluşan ETF beklentisine bağlı olarak kripto para piyasası da hareketlendi ve BTC’ye bağlı olarak bazı altcoin’lerin fiyatlarında da gözle görülür fiyat artışları yaşandığı da grafiklere yansıdı.

Geçtiğimiz dakikada Binance tarafından sağlanan verilere göre son 1 saat içerisinde 3 altcoin’de inanılmaz fiyat yükselişi tespit edildi. Yapılan incelemelere göre altcoin’lerin hepsinin %50’nin üzerinde arttığı da grafiklere yansıdı.

İlk olarak BTTC’nin uzun bir sessizliğin ardından inanılmaz bir fiyat artışıyla %100 yükseldiği ve ardından bir miktar geri çekildiği görüldü. Stabil seyreden fiyat yapısının bir anda gerçekleşen alımlarla değiştiği ve 24 saatlik işlem hacminin ise %94’lük artışla 124 milyon dolar olduğu görüldü.

Genel piyasa hacmi ise %90’lık yükselişle 900 milyon dolar seviyesine geldi. Yaşanan bu fiyat hareketine neyin sebep olduğu bilinmezken ilerleyen dakikalarda ortaya çıkabilecek haberler olayın gerçekleşme sebebini ortaya koyabilir. Yaşanan fiyat hareketine bağlı olarak BTTC marketcap sıralamasında ilk 70’e adım attı.

İkinci altcoin olarak ise POLS yatırımcıların dikkatini çekti. Yapılan incelemelerde POLS’un son 1 saat içerisinde %80’in üzerinde yükseldiği görülürken daha sonrasında fiyatta gerileme oldu ve %58’lik oranla 0,7455 seviyesinden işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %1402 oranında inanılmaz bir artış gösterdi ve 54 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son olarak BAKE için de yükseliş senaryosu oluştu. BAKE fiyatı altcoin’lerin sabah BTC’ye ezilerek başladığı günde %50 oranında yükseldi ve fiyatı 0,2693 dolar seviyesine geldi. Yine BAKE için de işlem hacminin arttığını söylemek pek de yanlış olmaz. 24 saatlik işlem hacmi 513.7 milyon dolar oldu ve %1800’e yakın bir artış görüldü. BAKE şu anda marketcap sıralamasında 383. sırada bulunuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’in günlerdir gerçekleştirdiği fiyat artışı göz önünde bulundurulduğunda durumun bir söylentiyi al haberi sat durumu mu yoksa gerçekten ETF ve halving’e yönelik erken bir artış mı olduğu merak ediyor.

Bitcoin, günlerdir yaşadığı artışın ardından son 24 saat içerisinde bir miktar fiyat geri çekilmesi yaşadı ve son 24 saatte yaşadığı %1,5’luk fiyat düşüşünün ardından 43,651 dolardan işlem görüyor. Bu yaşanan küçük düşüşe rağmen BTC’nin 44.000 dolar seviyesini aştığını unutmamak gerekiyor.