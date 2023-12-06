BITCOIN (BTC)

Bitcoin İçin Çok Merak Edilen Bir Konuydu! Öngörüleri Çıkan Analist “Devam” Dedi!

Özet

  • Credible Crypto, çok merak edilen Bitcoin konusuna açıklık getirdi.
  • Analist fiyatın aşırı artmış gibi görünmediğini, rallinin devam edeceğini ileri sürdü.
  • Analist, BTC'nin önündeki direnç seviyelerini kolaylıkla aşabilecek momentumu yakaladığına inanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin (BTC) için iddialı bir yorumda bulundu. Analist, en büyük kripto paranın fiyatının Aralık ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 17 oranında artmış olmasına rağmen önünün çok açık olduğunu ve fiyattaki artışın devam etmesini beklediğini ileri sürdü.

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Analiste Göre Bitcoin Fiyatı Aşırı Artmış Değil“Bitcoin Önündeki Dirençleri Aşabilecek Momentumu Yakaladı”

Analiste Göre Bitcoin Fiyatı Aşırı Artmış Değil

Kripto para analisti Credible Crypto, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Bitcoin‘in 2023’ün en yüksek seviyesi olan yaklaşık 44 bin 400 doları gördükten sonra bile fiyatın aşırı artmış gibi görünmediğini söyledi.

Analist bu konudaki görüşünü açıklarken  “İnsanlar bu rallide fiyatın aşırı arttığına’ inandıkları için short’luyor ve/veya kar alarak zirveyi yakalamaya çalışıyor. Lütfen verilere daha dikkatli bakın. Bu rallide kelimenin tam anlamıyla ‘aşırı artmış’ bir şey yok. Bu nedenle bir sonraki ayıya kadar yükseliş devam edecek.” dedi.

Credible Crypto, yükseliş tezini desteklemek için BTC yatırımcılarının ve trader’larının hem spot hem de vadeli işlem piyasalarındaki faaliyetlerine ışık tuttu. Analiste göre spot piyasadaki alıcılar düşüşleri satın alım fırsatı olarak değerlendirerek BTC biriktirirken, Bitcoin’in açık faizi (OI) her rallide düşmeye devam ediyor. OI, BTC’deki kaldıraçlı long ve short pozisyonların miktarını izleyen önemli bir metriktir.

Credible Crypto, OI’deki son düşüşün, BTC’de short pozisyon alan trader’ların 44 bin doların üzerinin örülmesinin ardından silindiğini gösterdiğini belirterek “Bu son ralli ile birlikte OI’de büyük bir düşüş oldu ve short’lar dışarıya atıldı. Fonlama oranı da hala sağlıklı görünüyor. Bunlar yükselişin henüz sonuna gelinmediğini gösteriyor. Ralliye devam ediyoruz.” dedi.

“Bitcoin Önündeki Dirençleri Aşabilecek Momentumu Yakaladı”

Dahası Credible Crypto, Bitcoin’in artık önündeki her direnç seviyesini kolaylıkla geçebilecek momentumu yakaladığına inanıyor. Analist, BTC’nin çok az sorunla 40 bin dolar eşiğinin üzerine çıktığını hatırlatarak en büyük kripto paranın önünün artık açık olduğunu söyledi.

Credible Crypto, bu konudaki düşüncesini “Yukarıdaki büyük direnç seviyeleri, çoğunluğun beklediğinden çok daha hızlı eritilerek geçilecek.” diyerek açıkladı.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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