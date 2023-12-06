DOGECOIN (DOGE)

Bir Efsane 10 Yıl Önce Ortaya Çıktı! Dogecoin’de 10. Yıl Çılgınlığı! DOGE 1 Dolar Olur Mu?

Özet

  • Dogecoin (DOGE), 6 Aralık'ta 10. yılını kutlarken fiyatı 0,1 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
  • Dogecoin'in yükselişi, kripto piyasasındaki genel boğa eğiliminden etkilendi.
  • Ancak, Dogecoin'in göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım seviyesini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Memecoin’lerin lideri konumunda bulunan Dogecoin, 6 Aralık 2023’te ortaya çıkmıştı ve 10. yılını tamamlıyor. Yaşanan bu sürecin ortasında, Dogecoin fiyatı 0,08 dolar direncini kırdı ve nihayet 0,12 $ işaretine doğru ilerlemek için büyük ölçüde arttı. Basın zamanında, Dogecoin fiyatı 0.10 milyar dolarlık 24 saatlik işlem hacmiyle 2,4 dolardan işlem görüyordu. Bu, önceki 24 saatte %15,53’lük bir artışa ve son 7 günde %25,85’lik bir artışa işaret ediyor.

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Dogecoin Fiyatı Yükselir Mi?DOGE’nin Geleceği

Dogecoin Fiyatı Yükselir Mi?

Tarihsel incelemelere göre, 6-7 Aralık tarihleri arasında çoğunlukla Dogecoin fiyatı düşmüştür. Ancak, mevcut yükseliş piyasası içerisinde senaryo farklılık gösterebilir. Kripto piyasası, erken başladığı düşünülen boğa piyasasıyla birlikte diğer altcoin’leri de yanında sürükleyerek Bitcoin‘in değerindeki şaşırtıcı bir artışla dikkat çekiyor.

Piyasada oluşan eğilim, DOGE fiyatlarının belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Dogecoin’in tarafında yaşanan sosyal eğilim, insanların kar elde etmek adına piyasaya girebileceğini de ortaya çıkarıyor.

Dogecoin (DOGE) kısa süre önce yükseliş gösteren formasyonunu tepeden kırdı ve 8 ay sonra ilk defa 0,1 dolarlık önemli direnci aştı. Geçmişte 0,08 dolarda bulunan direnç desteğe dönüşmüş görünüyor. Diğer birçok altcoin’e göre çok daha yüksek işlem hacmine ev sahipliği yaptı. Özellikle, 50 günlük hareketli ortalama incelemesinde, mevcut işlem fiyatının önemli ölçüde altında, 0,06 dolar seviyesinde görülüyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 70’in üzerinde ve aşırı alım durumuna işaret ediyor. Yaklaşan potansiyel bir düzeltmeye de işaret ediyor. Olayların ortaya çıkardığı mevcut dalgalanma, etkisi azaldıkça takip eden bir düşüşe yol açabilir. Piyasada açığa satış yapanların girişiyle satış baskısı artabilir ve bu da fiyatı yeniden 0,09 doların altına çekebilir.

DOGE’nin Geleceği

2023 yılının 4. çeyreğinde Dogecoin, memecoin’ler arasında hakimiyetini sürdürdü ve aylık fiyat performansında ilk sırada yer aldı. Ağda elde edilen verileri takip eden IntoTheBlock tarafından yapılan açıklamada, DOGE’nin günlük işlemlerindeki artış, son fiyat yükselişinde önemli bir itici güç olarak ortaya çıkıyor.

Dogecoin ağında 28 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında DOGE işlemlerinin 1,7 milyondan 525.830’a net bir düşüşü yaşandı. Yaşanan düşüşüne ve yakın fiyat düzeltmesi endişelerine rağmen, bu hafta yaşanan büyük fiyat hareketlerine paralellik göstererek DOGE fiyatında da canlanma yaşadı.

DOGE işlemleri 2 Aralık’ta 525.830’a kadar düşmüştü ancak bunun ardından %300 artarak 4 Aralık’ta 1,46 milyon sınırını yeniden aştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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