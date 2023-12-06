Sıcak Gelişme: Binance AEUR Coin Mağdurlarına Müjde

Dün kripto para yatırımcılarının bir kısmı spekülatif hareketten kazan elde edebilmek için son derece yanlış bir karar aldı. Stablecoinlerin anormal hareketlerinden kazanç elde etmeye çalışmanın risklerinden defalarca bahsetmiştik. Ancak yatırımcılar AEUR Coin isimli stablecoin fiyatı hızla arttığı için iştahına kurban oldu.

AEUR Coin Mağdurlarına Müjde

Yatırımcılar 1,07 dolar değerinde olması gereken stablecoin 2 doları aştığında daha fazla yükseleceği beklentisiyle alım yaptı. Ancak stablecoinlerin sabit olması gereken fiyat dayanak varlık fiyatıdır. 1 EURO hali hazırda 1,07 dolara eşitken fiyatın 2 doları aşması sürdürülebilir değildi. İddialara göre market maker 1,07 dolar yerine sıfırı kaydırarak emirleri 1,70 dolara sıraladı ve yatırımcılardaki aşırı taleple 3 dolara kadar yükseliş görüldü.

Ardından Binance borsası hatadan sonra işlemleri durdurdu. Diğer borsalarda da likidite olmadığı için varlıklarını çekip farklı borsalarda bozum yapamadılar. Şimdiyse Binance mağdurlar için aşağıdaki duyuruyu yayınladı;

“AEUR stablcoinin, listelenmesinin ardından yüksek talep nedeniyle fiyatında dalgalanmalar olmuş ve Binance kullanıcılarının zararlarını engellemek için 05.12.2023 saat 19:31’de AEUR işlem çiftleri al-satını durdurmuştur. İlgili dalgalanma esnasında kayba uğrayan kullanıcıların kayıplarının tazmini için AEUR proje ekibinin tazminat planını en hızlı ve kolay şekilde uygulayacağız. 05.12.2023 20:41:16 ile 05.12.2023 21:31:59 saatleri arasında AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR veya EUR/AEUR işlem ikilileri ile AEUR satın alıp 05.12.2023 21:31:59 tarihinden önce satamayanlar. Bu tazminattan yararlanacak. Tazminat = (Net AEUR alım tutarıortalama AEUR alış fiyatı)-(Alınan net AEUR miktarı 1.07999 USDT) Net AEUR alım miktarı: Alınan toplam AEUR miktarı – ilgili zaman aralığında satılan miktar Ortalama AEUR alış fiyatı: AEUR almak için kullanılan toplam USDT/Alınan AEUR toplamı. Hak edişler 09.12.2023 tarihinde kullanıcıların Ödül Platformu’na kupon olarak yatırılacaktır. Lütfen kuponlarınızı Spot cüzdanınıza aktarın. Yukarıdaki koşulları sağlıyorsanız herhangi işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır. İlgili tarihlerde hesabınıza kaybınızı aktaracağız. Sabır ve iş birliğinize teşekkürler.”

Örnek hesaplama;

Tazminat Dönemi boyunca Kullanıcı A, BTC fiyatı 26.000 AEUR’a ulaştığında BTC/AEUR spot işlem çiftini kullanarak 100 AEUR satın aldı ve BTC fiyatı 30.000 AEUR’a ulaştığında BTC/AEUR spot işlem çiftini kullanarak 10 AEUR sattı.

Kullanıcı A’nın AEUR satın aldığı sırada BTC fiyatı 43.600 USDT eşdeğerindeydi.

Bu nedenle:

Kullanıcı A’nın net AEUR satın alma tutarı = (100 – 10) AEUR = 90 AEUR

Kullanıcı A’nın ortalama AEUR satın alma fiyatı = [(100 AEUR / 26.000 AEUR) * 43.600 USDT] / 100 AEUR = 1,6769 USDT

Kullanıcı A’nın alacağı toplam tazminat = (90 * 1,6769 USDT) – (90 * 1,07999 USDT) = 53,7219 USDT