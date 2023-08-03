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  •   Son Dakika: Binance Umut Veren Veriyi Açıkladı! Her Şeye Rağmen Güzel Haberler Var!

Son Dakika: Binance Umut Veren Veriyi Açıkladı! Her Şeye Rağmen Güzel Haberler Var!

Özet

  • - Binance kullanıcı sayısı bu ay 150 milyonu aştı.
  • - Global borsayı en fazla ziyaret eden ülkeler arasında Türkiye ilk beşte yer alıyor.
  • - Binance geçtiğimiz yıla göre 30 milyon yeni kullanıcı kazandı.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
14:46
3 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para borsası Binance küresel ölçekte piyasa hacminin yarısından fazlasını yönetiyor. Özellikle ABD’de zorlu bir mücadele veren Binance dün akşam ABD Adalet Bakanlığıyla ilgili söylentilerin ortasında yine gündemdeydi. Birkaç dakika önce de Binance CEO’su CZ her şeye rağmen işlerin yolunda gittiğini gösteren verileri paylaştı.

Binance Kullanıcı Sayısı

Binance CEO’su tarafından kısa süre önce yayınlanan X (Twitter) gönderisinde kullanıcı sayısındaki artışa dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında platformda 120 milyon kullanıcı olduğunu söyleyen CZ şimdi sayının 150 milyonu aştığını yazdı.

Bu, Binance kullanıcı sayısının geçen yıldan bugüne 30 milyon arttığı anlamına geliyor. Similarweb’e göre, Binance son üç ayda en fazla Türkiye, Vietnam, Rusya, Arjantin ve Hindistan’dan trafik aldı. ABD ve birçok ülke için yerel borsalar da açan Binance’ın kümülatif kullanıcı sayısının 150 milyonun çok daha ötesinde olduğu tahmin ediliyor.

Dün içeriden kaynaklara dayandırılan ABD Adalet Bakanlığı soruşturma haberinin ardından BTC bir miktar düşüş yaşasa da şimdi 29.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.

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