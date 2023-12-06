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Sıcak Gelişme! DWF Labs Bu Altcoin İle Ortaklığa Gitti! Fiyat Artıyor

Özet

  • Piyasa yapıcı DWF Labs’ten bugün bir altcoin hamlesi geldi.
  • Theta Labs ekosistemine bir milyon dolarlık taahhüt var.
  • Gelişmenin ardından Theta fiyatı arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

DWF Labs, Theta Labs ekosistemine 1 milyon dolarlık önemli bir taahhütte bulunarak en son teknolojiyi ilerletmeye yönelik stratejik bir hamleyi duyurdu. Bu yatırımın odak noktası, video işleme, 3D render, yapay zeka ve daha fazlasının gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir hibrit bulut bilişim platformu olan Theta EdgeCloud’dur.

İçerikler
Theta EdgeCloud: Bulut Bilişim Yeniden TanımlanıyorDijital Medya Çözümlerinde Devrim YaratıyorDWF Labs’ın Stratejik Yatırımı

Theta EdgeCloud: Bulut Bilişim Yeniden Tanımlanıyor

Theta EdgeCloud, çığır açan hibrit mimarisi ile bulut bilişimde öncü bir rol oynadı. Bu benzersiz yaklaşım, büyük işletmelerin, KOBİ’lerin ve bireylerin farklı gereksinimlerini karşılamak için hizmetleri uyarlayarak benzeri görülmemiş bir esneklik sağladı.

Sektörde çığır açacak şekilde konumlandırılan Theta’nın hibrit bulut bilişim ağı, Microsoft Azure, AWS ve Google Cloud gibi sektör devlerine kıyasla ⅕ ila ⅓ arasında değişen maliyet tasarrufu sağlamayı hedefledi. Bu önemli tasarruflar, kullanıcıların kaynakları stratejik olarak tahsis etmelerini ve kurumsal hedeflerine etkin bir şekilde uyum sağlamalarını mümkün kılıyor.

Dijital Medya Çözümlerinde Devrim Yaratıyor

Theta EdgeCloud uygun maliyetli bir çözümden daha fazlası anlamına geliyor. Buna göre bulut bilişimde bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Dağıtılmış uç node’ların gücünden yararlanan platform, GPU yoğun bilgi işlem görevlerinde üstünlük sağlıyor.

Theta’nın Web3 video altyapısının bir parçası olan ThetaVideoAPI, platformun video oluşturma, kodlama ve büyük ölçekte akışı optimize etme konusundaki hünerini ortaya koyuyor. Bu yenilik yalnızca performansı ve kaliteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Theta Labs’ı sektörün evriminde ön sıralara yerleştiriyor.

DWF Labs’ın Stratejik Yatırımı

DWF Labs’ın Theta Labs’a olan bağlılığı, entegre dijital medya çözümlerinin geleceği için ortak bir vizyonu gözler önüne serdi. Theta EdgeCloud 2024’te yeni aşamalar sunmaya devam ederken, bu stratejik ortaklık DWF Labs’in Theta’nın video, medya ve yapay zeka hizmetlerinin tüketiminde ve sunumunda küresel çapta devrim yaratma potansiyeline duyduğu güvenin altını çizdi

Theta EdgeCloud, işletmeleri ve ilgili tarafları dönüştürücü potansiyelini keşfetmeye davet ettiğini de açıkladı. İşletmeler, en son teknik gelişmeleri inceleyerek ve girişimle etkileşime geçerek kendilerini sektörün evriminin ön saflarında konumlandırabilirler.

Gelişmenin ardından altcoin Theta fiyatında hareketlenme yaşandı. Theta fiyatı yüzde 20 artarak 1,2 dolar seviyesine kadar geldi. Fiyat yazıyı yazarken 1,14 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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