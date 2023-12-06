BITCOIN (BTC)

Spekülatif Alternatif! 3 Analistten Sıcak Bitcoin Tahmini

Özet

  • Avrupa Merkez Bankası kripto para araştırması yaptı.
  • Analistler BTC’de yeni seviyeleri işaretledi.
  • Bitcoin döngüsünün benzerliklerine işaret edildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyası çok farklı dinamikleri içinde barındıran bir piyasa. Her bir fiyat etiketinin ayrı bir önemi var. Analistler fiyat etiketleri değiştiği zaman kendi projeksiyonlarını da ona göre düzenliyorlar. Bu yüzden beklentilerin zamanla değişmesi söz konusu olabiliyor. Üç analistin Bitcoin için yeni görüşlerine yer vereceğiz ve ardından Avrupa Merkez Bankası’nın kripto para raporuna kısaca değineceğiz.

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Analist Mags Bitcoin Döngüsüne İşaret Etti2 Analistin BTC TahminiAvrupa Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Kripto Para Araştırması

Analist Mags Bitcoin Döngüsüne İşaret Etti

Kripto para piyasasında Bitcoin halving’i her dört yılda bir gerçekleştiği için bu durum beraberinde dört yıllık döngüleri de getirdi. Buna göre çoğu analist şimdiyi geçmiş olan döngülerle karşılaştırıyor. Bunlardan biri de analist Mags.

Analist Mags her Bitcoin döngüsünün benzersiz olduğuna dikkat çekiyor. Ancak bir istisnaya işaret ederek 2016 ile 2023’ün birbirine benzediğini ifade ediyor. Analiste göre BTC bu döngüde parabolik bir ralli gerçekleştirebilir.

2 Analistin BTC Tahmini

Crypto4Every₿ody bugün X’te yaptığı paylaşımda Bitcoin tasfiye ısı haritasına odaklandı. Analistin yorumuna göre 40 bin dolar yönünün takibi için çok fazla likidite söz konusu. Bir sonraki boğa hedefi için 44 bin 240 dolar seviyelerinin önemli olduğu analist tarafından belirtildi.

Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 40 bin doları aştığına ve yukarı doğru devam etme şansının olduğuna vurgu yaptı. Ancak analist Bitcoin ETF konusuna işaret ederek Spot Bitcoin ETF’nin yaklaştıkça, muhtemelen kısa vadeli bir zirveye sahip olunacağını belirtti. Analistin belirlediği seviyeler ise 48 bin ila 50 bin dolar arası. Düşüş yönlü tahmini ise 25 bin ila 38 bin dolar arası.

Avrupa Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Kripto Para Araştırması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan bir araştırma, geleneksel finansal sistemlere erişimin mümkün olmadığı bölgelerde kripto para birimlerinin rolüne ışık tuttu. Çalışma, özellikle genç nüfusa sahip gelişmekte olan piyasalarda, kripto para birimlerinin spekülatif alternatifler olarak hizmet ettiğini öne sürüyor.

Ulusal para birimlerinin değer kaybetmesi Bitcoin işlemlerinin artmasına katkıda bulundu. Ayrıca araştırma, geleneksel seçeneklerin yokluğunda bireylere ve işletmelere uygulanabilir bir finansal alternatif sunan stablecoin’lerin kullanımında potansiyel bir artışa işaret etti.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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