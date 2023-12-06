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Dev Kripto Para Borsası Bitcoin ve Solana, Dogecoin Dahil Bu 9 Altcoin’in Ralli Ateşine Odun Attı!

Özet

  • Coinbase, listelediği kripto paralar için sürekli vadeli işlem ticaretinde 10 kata kadar kaldıraç sunacağını duyurdu.
  • Bu Bitcoin ve Solana, Dogecoin dahil 9 altcoin'de 10 kata kadar kaldıraç sunulacağı anlamına geliyor.
  • Bu hamle, Bitcoin ve listelenen altcoin'lerdeki fiyat artışlarını güçlendirebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, kısa süre önce yaptığı duyuruda Coinbase International Exchange ve Coinbase Advanced kollarında sürekli vadeli işlem ticareti için kaldıracın artırıldığını açıkladı. Buna göre sürekli vadeli işlem ticareti yapan kullanıcılara Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) gibi listelenen tüm sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 10 kat kaldıraç sunulacak.

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Coinbase’den Bitcoin ve 11 Altcoin İçin 10 Kat Kaldıraç DuyurusuKaldıraç Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatındaki Büyük Artış

Coinbase’den Bitcoin ve 11 Altcoin İçin 10 Kat Kaldıraç Duyurusu

Kripto para borsası Coinbase, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı duyuruda listelediği tüm sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 10 kat kaldıraç sunacağını açıkladı. Kullanıcılar artık Coinbase International Exchange ve Coinbase Advanced’de listelenen tüm kripto paralar için maksimum kaldıraçtan yararlanabilecek. Coinbase International Exchange’den yapılan açıklamada “Listelediğimiz tüm sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 10 kat kaldıraç ile yatırım stratejilerinizi güçlendirin ve piyasa fırsatlarından en iyi şekilde yararlanın.” denildi.

Şu anda Coinbase International Exchange’de Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) ve Stellar (XLM) için sürekli vadeli işlemler ticareti sunuluyor.

Kaldıraç Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatındaki Büyük Artış

Coinbase’in 10 kata kadar kaldıraç sunma hamlesi Bitcoin ve altcoin‘lerin fiyatını daha da yukarı çekebilir. Nitekim Coinbase International Exchange’in kaldıraç duyurusu sonrası özellikle AVAX, DOGE, SOL, ADA’nın fiyatlarının yüksek oranda arttığı görüldü. Analistler, BTC‘nin fiyatındaki artışta bir duraklama olmasını beklerken, bu süreçte altcoin’lerin daha güçlü ralliler yapmasını bekliyor.

Coinbase bundan önce temel başlangıç marjına dayalı olarak seçili kripto paralarda 10 kata kadar kaldıraç sunuyordu ancak kripto para borsası devam eden rallinin beraberinde getirdiği fırsatları değerlendirmek istiyor gibi görünüyor.

Güncel verilerle en büyük kripto para Bitcoin‘in fiyatı son 24 saatte yüzde 5,23 artışla 43 bin 785 dolardan işlem görüyor. Kripto kralının son 24 saatteki en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 41 bin 450 ve 44 bin 408 dolarda. Dahası Bitcoin’in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 10 artışla yatırımcılardan ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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