Koşuyordu, Uçacak! Bu Altcoin’de Tüm Zamanların Rekoru İçin Hedef ve Tarih Verildi!

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, Ethereum’un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana‘nın SOL’unun önümüzdeki yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasını beklediğini ileri sürdü. İşte analistin SOL için yaptığı dikkat çekici yorumu.

Altcoin’de Beklediği Hedef Seviye Yeni Bir ATH’a Karşılık Geliyor

Inmortal olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından takipçilerine SOL’un 2025’in başında 360 dolara yükseleceğini öngören bir grafik paylaştı. Analistin paylaştığı fiyat grafiği, piyasa değerine göre beşinci en büyük altcoin‘in bu yılın sonuna doğru yaklaşık 100 dolara yükselebileceğini ve ardından 2024’ün ikinci yarısında hedef seviyeye doğru büyük bir ilerleme kaydedebileceğini öngördüğünü ortaya koyuyor.

SOL, bu yazının hazırlandığı sırada yüzde 6,36’lık yükselişle 63,60 dolardan işlem görüyor. Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in verileri Ethereum rakibinde tüm zamanların en yüksek seviyesinin 260,06 dolarla 7 Kasım 2021 tarihinde kaydedildiğini gösteriyor.

Dahası Inmortal, eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘i (LTC) de yakından takip ediyor. Analiste göre LTC, 2024’ün başında yaklaşık 90 dolara varan büyük bir sıçrama yapabilir. LTC bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1 civarındaki yükselişle 73,21 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin İçin Düşüş Uyarısı Yaptı

Son olarak Bitcoin‘e (BTC) bakan Inmortal, bu hafta en büyük kripto parada bir miktar geri çekilme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Analist, BTC’nin fiyatının 38 bin dolara kadar çekilebileceğini ve fiyatın bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendinin bozulmadan kalacağını da ekledi.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,88 yükselişle 43 bin 728 dolardan işlem görüyor. Veriler kripto karalının fiyatının son 7 günde yüzde 14,75, son 30 günde ise yüzde 25,35 artışla büyük bir çıkış yaptığını ortaya koyuyor.