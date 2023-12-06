Kırılma Sinyalleri Geldi! Shiba Inu (SHIB) Coşturacak Rallinin Eşiğinde

Piyasa analisti Jake Wujastyk, Shiba Inu’yu (SHIB) tekrar gündeme getirerek meme kripto para birimi için potansiyel bir kırılma sinyali verdi. Mum çubuğu grafiğini inceleyen Wujastyk, SHIB’in bir yükseliş dönüşünün eşiğinde olabileceğini öne sürüyor. Grafik, SHIB’in son hareketlerini ortaya koyuyor ve birkaç aydır devam eden azalan bir trend çizgisinin kırıldığına işaret ediyor.

Shiba Inu (SHIB) Potansiyel Kırılma Sinyalleri Veriyor

Kırılma senaryosu umut verici olsa da, piyasa gözlemcileri bunun gerçek bir kırılma mı yoksa geçici bir hareket mi olduğunu düşünerek temkinli davranıyor. Bununla birlikte, SHIB‘in potansiyel bir yükseliş eğilimi için olumlu bir gösterge olan trend çizgisini aşmasıyla birlikte fiyat hareketi cesaret verici.

Verilere göre, son yüzde 3,5’lik fiyat artışı SHIB’in piyasa değerini 5 milyar 500 milyon dolara yükselterek potansiyel bir yükselişin tersine döneceği fikrini güçlendirdi.

Shibarium’un Yeniden Dirilişi İyimserliği Artırdı

Kripto para Shiba Inu’nun Layer 2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, kripto topluluğunda bir odak noktası haline geldi. Shibarium’daki son faaliyetler, tek bir günde milyon 400 bin ve iki günde 12 milyon 500 binden fazla işlemle rekor kırarak dikkat çekici hale geldi.

Bu artış, Shibarium’un yeniden dirilişini gösteren bir durgunluk dönemini takip ediyor. İşlem sayıları Ekim ayı sonlarında belirlenen önceki rekorları aşarken platformun canlılığı açıkça görülüyor. Son günlerde etkili yükselişlerin görüldüğü kripto ortamında, Shibarium’un yeniden dirilişi ilgi çekici soruları gündeme getiriyor. Shibarium‘un etkileyici performansına rağmen, kripto para birimi SHIB’in fiyatı üzerindeki doğrudan etkisi ölçülü kalmaya devam ediyor.

Shiba Inu’nun SHIB token’ı ve Shibarium arasındaki dinamikler ortaya çıktıkça, yatırımcılar kripto para biriminin piyasa yörüngesini daha da etkileyebilecek potansiyel gelişmeleri yakından takip ediyor. Yazıyı yazarken SHIB fiyatına baktığımızda meme coin 0.000009698 dolar seviyesinden işlem görüyor.

2021 yılının yıldızı olan altcoin için önümüzdeki boğa sezonunda neler olabileceğini kestirmek güç. Kripto para dünyasının şu an 16’ncı büyüğü olan Shiba Inu güçlü ve sadık bir topluluğa sahip olduğu için konumunu korumaya devam ediyor. Bundan sonraki süreç biraz da kripto para biriminin kullanım alanına bağlı olarak gelişecek.