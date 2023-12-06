Kripto Para

Hepsi Ezilirken Bu Altcoin’ler Bitcoin’e Kafa Tutuyor! Bitcoin 44.000 Dolar Oldu Ama… İşte Piyasalarda Son Durum!

Özet

  • Kripto paralarda Bitcoin'in yükselişi sonrasında ilgi maksimum seviyeye yükseldi.
  • Ethereum'un %1 düşüş yaşamasına rağmen, Solana ve Dogecoin gibi altcoin'lerde pozitif fiyat hareketleri gözlendi.
  • HNT ve TIA gibi altcoin'ler, dikkat çekici artışlar yaşarken, ORDI fiyatı ise Bitcoin'in tersine %12'lik bir düşüş gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Kripto para fiyatları Bitcoin‘in geçtiğimiz günlerde sergilediği destansı yükselişin ardından bugün de yükseliş ivmesini korudu ve kazanımlarına devam etti. Bunun yanı sıra, yatırımcı davranışlarında Bitcoin Spot ETF’nin yarattığı olumlu ivmeye bağlı olarak artan riskli varlıklara yönelim, kripto para birimlerini geçtiğimiz yıldan bu yana görülmeyen rekor seviyelere taşıdı.

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Bitcoin ve Altcoin’lerde Son DurumGünün Dikkat Çeken Altcoin’leri

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin Salı günü akşam saatlerinde 44.488 dolara kadar yükseldi ancak daha sonrasında geri çekildi ve 44.000 dolar seviyesinin altına düştü. Yazım saati itibariyle, Bitcoin fiyatı son 24 saatte nötr görünüme sahip ve 43.634 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 37,60 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altcoin’lerin kralı konumunda bulunan Ethereum fiyatı dün bu saatlere göre %1 düşüş yaşadı ve 2.270,06 dolar seviyesinde bulunuyor. İşlem hacminde %5,59’luk artış oldu ve 16,24 milyar dolara yükseldi. Bir diğer önemli altcoin XRP fiyatı %1 düşüşle 0,616 dolar bölgesinde bulunuyor.

Öte yandan, Solana fiyatı %3,26’lık yükselişle 64,41 dolar seviyesine kadar ilerledi ve çoğu altcoin’in aksine yükseliş yaşadı. Bu süreçte SOL’un işlem hacmi %2,24 arttı ve 2,21 milyar dolara ulaştı. Yine yatırımcıların yakından takip ettiği Cardano (ADA) fiyatı da düne göre günün erken saatlerinde yükseliş yaşamasına rağmen düştü ve %1 oranında gerçekleşen düşüşle 0,4215 dolardan işlem görüyor.

6 Aralık’ta yaşanan fiyat hareketleri meme coin’lere de yansıdı. Yazım saatinde, Dogecoin fiyatı %5,5’lik fiyat artışıyla 0,09654 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Buna rağmen işlem hacminde %13’lük düşüş yaşandı ve 1,17 milyar dolara geriledi. Shiba Inu fiyatı ise %2,11 artışla 0,0000097 dolara yükseldi.

Rakiplerinin aksine Pepe Coin fiyatı yaşanan yükselişin ardından tutunamadı ve Çarşamba günü yazım saatinde %6’lık düşüşle 0,00000151 dolar oldu.

Günün Dikkat Çeken Altcoin’leri

HNT, 6 Aralık’ta yatırımcısını en çok mutlu eden altcoin’lerin başında yer aldı. HNT fiyatı 6 Aralık’ta elde ettiği %70’lik artışın ardından bir miktar geri çekildi ve yazım saatinde 3,8 dolardan işlem görüyordu. Dün ortaya çıkan işlem hacmi %413,18 artışla 16,93 milyon dolar oldu.

TIA fiyatı da artan altcoin’ler arasında bulunuyor. Son birkaç gün içinde kayda değer bir yükseliş yaşadı. Çarşamba günü Celestia, %27,48 artışın ardından yaşadığı geri çekilmeye rağmen %5’le pozitif bölgede bulunuyor ve 10,58 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin yatırımcılarının yakından takip ettiği ORDI, 6 Aralık’ta yazım saati itibariyle en çok kaybedenlerden birisi oldu. ORDI fiyatı %12’lik düşüşle 60,42 dolardan 53,81 dolara geriledi. Buna rağmen kripto paranın işlem hacminde %1,09’luk bir artışa yaşadı ve 1,17 milyar dolara ulaştı.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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