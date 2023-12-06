Sağlam Sinyaller! Bitcoin Ve Kripto Paralar Bu Gelişmeye Odaklandı

Bitcoin ve kripto para birimlerinde artış bu gece de devam etti. Kripto para dünyası artık artışın katalizörlerine bakıyor. Pek çok neden sıralanabilir. Ancak vurgular özellikle spot Bitcoin ETF konusuna odaklanıyor. Daha şimdiden gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda. Beklentiler yüksek olunca umutların satın alınması söz konusu oluyor. Beklentiyi satın almak ve gerçekliği satmak kripto para piyasasının bir realitesi.

Ralli ve Bitcoin ETF Beklentisi Üzerine Perspektif

Popüler kripto para veri platformu Greeks.live mevcut kripto ortamında, boğa piyasasının açık bir şekilde spot odaklı dinamikler tarafından beslendiğini vurguladı. Özellikle, vadeli işlem primlerinin yüzde 10 civarında seyrettiği ve opsiyon zımni volatilitelerinin mütevazı kazançlar gösterdiği başlıca türev verileri göreceli bir istikrar sergiledi.

Greeks.live’e göre bu eğilim, yatırımcılara güven aşılayan bir istikrarla karakterize edilen sağlıklı bir spot boğa piyasasına işaret ediyor. Devam eden ralliyi ve ETF’nin yakında onaylanmasını çevreleyen coşkuyu bağlamsallaştırmak çok önemli hale geldi. Bu spot odaklı boğa piyasasının gücü, sınırlı aşağı yönlü risklerle birlikte kripto para piyasasının sağlamlığının bir kanıtı oldu.

ETF’ye ilişkin beklentiler arttıkça, piyasa duyarlılığı olumlu kalmaya devam ediyor ve uzmanlar bu boğa piyasasının sadece geçici bir trend değil, kalıcı potansiyele sahip sürdürülebilir bir olgu olduğuna inanıyor.

İniş ve Çıkışlardan Payını Almış Bir Piyasa

İniş ve çıkışlardan payına düşeni almış bir piyasa ortamında, mevcut spot odaklı boğa piyasası bir istikrar feneri olarak öne çıkıyor. Vadeli işlem primleri ve opsiyon işlemleri de dahil olmak üzere türev verileri, yatırımcılara güven aşılayan ve kripto ekosisteminin dayanıklılığına işaret eden dengeli bir yörüngeyi yansıtıyor.

ETF duyurusu yaklaşırken, kripto topluluğu devam eden boğa piyasasının daha fazla doğrulanması için hazırlanıyor ve dijital varlıkların sürekli gelişen dünyasında zorlu bir güç olarak spot Bitcoin ETF konusu önemli bir güç olmaya devam ediyor.

Yazının yazıldığı sırada kripto para birimlerinin amiral gemisi Bitcoin fiyatına baktığımızda dün gece 44 bin 488 dolar seviyesine çıktıktan sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. BTC şu an 43 bin 600 dolar seviyesinden işlem görüyor.