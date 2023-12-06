BITCOIN (BTC)

Sağlam Sinyaller! Bitcoin Ve Kripto Paralar Bu Gelişmeye Odaklandı

Özet

  • Kripto para tutkunları yükselişin nedenlerini merak ediyor.
  • Yıl bitmeden Bitcoin’in 50 bin seviyelerine gelme ihtimali gündemde.
  • Spot Bitcoin ETF konusu ise canlı kalmaya devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve kripto para birimlerinde artış bu gece de devam etti. Kripto para dünyası artık artışın katalizörlerine bakıyor. Pek çok neden sıralanabilir. Ancak vurgular özellikle spot Bitcoin ETF konusuna odaklanıyor. Daha şimdiden gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda. Beklentiler yüksek olunca umutların satın alınması söz konusu oluyor. Beklentiyi satın almak ve gerçekliği satmak kripto para piyasasının bir realitesi.

İçerikler
Ralli ve Bitcoin ETF Beklentisi Üzerine Perspektifİniş ve Çıkışlardan Payını Almış Bir Piyasa

Ralli ve Bitcoin ETF Beklentisi Üzerine Perspektif

Popüler kripto para veri platformu Greeks.live mevcut kripto ortamında, boğa piyasasının açık bir şekilde spot odaklı dinamikler tarafından beslendiğini vurguladı. Özellikle, vadeli işlem primlerinin yüzde 10 civarında seyrettiği ve opsiyon zımni volatilitelerinin mütevazı kazançlar gösterdiği başlıca türev verileri göreceli bir istikrar sergiledi.

Greeks.live’e göre bu eğilim, yatırımcılara güven aşılayan bir istikrarla karakterize edilen sağlıklı bir spot boğa piyasasına işaret ediyor. Devam eden ralliyi ve ETF’nin yakında onaylanmasını çevreleyen coşkuyu bağlamsallaştırmak çok önemli hale geldi. Bu spot odaklı boğa piyasasının gücü, sınırlı aşağı yönlü risklerle birlikte kripto para piyasasının sağlamlığının bir kanıtı oldu.

ETF’ye ilişkin beklentiler arttıkça, piyasa duyarlılığı olumlu kalmaya devam ediyor ve uzmanlar bu boğa piyasasının sadece geçici bir trend değil, kalıcı potansiyele sahip sürdürülebilir bir olgu olduğuna inanıyor.

İniş ve Çıkışlardan Payını Almış Bir Piyasa

İniş ve çıkışlardan payına düşeni almış bir piyasa ortamında, mevcut spot odaklı boğa piyasası bir istikrar feneri olarak öne çıkıyor. Vadeli işlem primleri ve opsiyon işlemleri de dahil olmak üzere türev verileri, yatırımcılara güven aşılayan ve kripto ekosisteminin dayanıklılığına işaret eden dengeli bir yörüngeyi yansıtıyor.

ETF duyurusu yaklaşırken, kripto topluluğu devam eden boğa piyasasının daha fazla doğrulanması için hazırlanıyor ve dijital varlıkların sürekli gelişen dünyasında zorlu bir güç olarak spot Bitcoin ETF konusu önemli bir güç olmaya devam ediyor.

Yazının yazıldığı sırada kripto para birimlerinin amiral gemisi Bitcoin fiyatına baktığımızda dün gece 44 bin 488 dolar seviyesine çıktıktan sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. BTC şu an 43 bin 600 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de (BTC) Durmak Bilmeyen Yükselişin Ethereum Üzerindeki Etkileri!

Kıdemli Kripto Yorumcusu: 2024 Başında Fiyat Buralarda Olacak

Bitcoin’in (BTC) 44.000 Dolar Aşması İle Oluşan Senaryolar! BTC’de Şimdi Ne Olacak?

Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Yatırımcılarına Umut Oldu! Son Artışın Etkileri!

Önemli: Bitcoin’i Yükselten Veri ve ABD Hazine Bakanının Kripto Açıklaması

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Takip Et:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Tarihi Gelişme! Fransa’nın Üçüncü En Büyük Bankası Kendi Altcoin’ini Piyasaya Sürüyor!
Bir Sonraki Yazı Hepsi Ezilirken Bu Altcoin’ler Bitcoin’e Kafa Tutuyor! Bitcoin 44.000 Dolar Oldu Ama… İşte Piyasalarda Son Durum!
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Koşuyordu, Uçacak! Bu Altcoin’de Tüm Zamanların Rekoru İçin Hedef ve Tarih Verildi!
Solana (SOL)
Kırılma Sinyalleri Geldi! Shiba Inu (SHIB) Coşturacak Rallinin Eşiğinde
SHIBA INU (SHIB)
Avalanche (AVAX) %31 Yükseldi: Filecoin (FIL) ve Rebel Satoshi (RBLZ) Yükselişe Geçti 
Sponsorlu Makale
Hepsi Ezilirken Bu Altcoin’ler Bitcoin’e Kafa Tutuyor! Bitcoin 44.000 Dolar Oldu Ama… İşte Piyasalarda Son Durum!
Kripto Para
Lost your password?