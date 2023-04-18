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Şubat sonundan bu yana Aptos (APT) 10 ila 14 dolar arasında salındı. Nisan ayının ilk yarısı boyunca fiyat hareketi aralığın orta seviyesi olan 12 doların altındaydı. Ancak 13 Nisan’da boğalar orta seviyenin üzerinde kapanış yaparak üst aralık sınırına odaklandı.

Bununla birlikte, Bitcoin’in (BTC) son zamanlardaki yatay yapısı, APT’yi 13 doları yeniden test ettikten sonra 12 dolar civarında dar bir şekilde konsolide etmeye yöneltti. Bununla birlikte, fiyat hareketi, BTC 30.400 doların üzerine çıkarsa boğaların daha da ilerlemesine neden olabilecek önemli bir değer alanını yeniden test etti.

APT Fiyatında Son Durum

12 saatlik grafikte RSI geriledi ancak yükselişini sürdürdü. Buna ek olarak, stokastik RSI da aşırı alım bölgesinden geri çekildi. 12,2 dolar (kırmızı çizgi) Hacim Profili Görünür Aralığının (VPVR) kilit değer alanında devam eden geri çekilme testini yakaladı. Ancak Ortalama Yön Endeksi (ADX) yükseldi ve yükseliş momentumunun hala güçlü olduğunu gösterdi.

Bu nedenle, boğalar 11,94 dolar ile 12,25 dolar aralığındaki desteği savunursa APT’nin değeri daha da artabilir ve aralığın üst sınırı olan 14 doları hedefleyebilir. Dolayısıyla, mevcut seviyelerden alım yapmak, özellikle APT/USDT çifti yeni bir aylık en yüksek seviyeye ulaşırsa ve BTC 30.400 doların üzerine çıkarsa, iyi bir risk oranı sunabilir. Yükseliş eğilimli bir kırılma APT’yi 18 dolar seviyesine çıkarabilir.

Aralığın orta seviyesi olan 12 doların altında bir kapanış, yukarıdaki yükseliş tezini geçersiz kılabilir. Böyle bir hareket APT’yi 10,93 dolara ya da kanalın alt sınırı olan 10,0 dolara düşürebilir. Bu seviyeler, böyle bir düşüş senaryosunda açığa satış hedefleri olarak hareket edebilir.

Aptos’ta Hareket Var

APT’nin işlem hacmi 14 Nisan civarında zirve yaparak 13,5 doların üzerine çıktı. Ancak daha sonra hacimler azaldı ve satıcıları piyasaya çekti. Bununla birlikte, metrik yazım zamanında iyileşti ve bu da boğalara hafif bir umut verebilir.

Ne yazık ki, ağırlıklı duyarlılık negatife döndü, bu da güçlü bir toparlanmayı baltalayabilir ve 14 dolara doğru itebilir. Buna ek olarak, haftalık fiyat oynaklığı düşük kaldı ve bu da fiyatın 12 dolar civarındaki dar konsolidasyona sabitlendiğini gösteriyor.