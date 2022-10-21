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Bitcoin’in (BTC) fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinden büyük bir düşüş yaşadı. Ancak hash oranı güçlü kalmaya devam ediyor. Bloomberg Intelligence kıdemli stratejisti Mike McGlone’a Bitcoin’in Ekim ayındaki hash oranına göre düşüşü 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Mike McGlone, aynı durumun tekrar gerçekleşebileceğini ve Bitcoin’in çoğu büyük kripto para biriminden daha iyi performans gösterebileceğine ileri sürdü. Analistin tahmini doğrultusunda bir yükseliş olasılığı var mı grafikleri inceleyerek fikir edinelim.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 20 Ekim’de en yakın destek seviyesi olan 18.843 dolardan sıçradı. Ancak boğalar 20 günlük EMA’daki direncin üstesinden gelemedi. Bu durum ayıların tavrını daha da güçlendirmek istediğinin bir işareti olabilir.

Kripto para biriminin fiyatı 18.843 doların altında kalırsa, BTC/USDT paritesi 18.125 dolara kadar düşebilir. Boğaların 18.125 dolar ile 17.622 dolar arasındaki bölgeyi güçlü bir şekilde savunması beklenebilir. Çünkü savunma yapılmazsa parite düşüş trendine devam edebilir. Aşağı yöndeki bir sonraki durak 15.750 dolar olabilir.

21 Ekim tarihindeki grafikte mevcut olan mum çubuğundaki uzun kuyruk, alıcıların 18.843 doların altına gerilediğine satın alma işlemi gerçekleştirdiğinin bir işareti olabilir. 50 günlük SMA’nın üzerinde bir kırılma, olası bir rallinin 20.500 dolara ulaşmasının yolunu açabilir. Belirtilen seviye göz önünde bulundurulması gereken önemli bir bölge. Çünkü seviyenin üzerinde bir kırılma, 22.800 dolara ve ardından 25.211 dolara güçlü bir toparlanmanın başladığını gösterebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 20 günlük EMA seviyesi olan 1.313 doların üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Kripto para birimi adına olumlu sayılacak bir gelişme ise boğaların fiyatı 1.263 dolarda seviyesinde bulunan destek bölgesinin altında kalmasına izin vermemiş olması söylenebilir.

Fiyat mevcut seviyeden yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, ETH/USDT paritesi azalan kanalın düşüş trendi çizgisine doğru yükselebilir. Alıcılar, yeni bir yükseliş hareketinin başladığını belirtmek için fiyatı bu direncin üzerine çıkarmak zorunda kalabilir.

Varsayımın aksine, fiyat düşmeye devam ederse ve 1.220-1.190 dolarda bulanan destek bölgesinin altına gerilerse, satış yoğunlaşabilir ve parite 1.000 dolar seviyesindeki psikolojik bölgeye ardından kanalın destek hattına düşebilir.

Dogecoin (DOGE)

Boğaların Dogecoin’i yukarı yönde hareket ettirme girişimleri ayılar tarafında önemli bir şekilde savunuldu. Satıcılar mevcut konumda fiyatı 0,06 dolar civarında desteğe düşürmeye çalışabilir.

Düşen 20 günlük EMA ve 45’in altındaki göreceli güç endeksi (RSI), kripto para biriminde ayıların üstünlüğünün bir göstergesi olabilir. Satıcılar fiyatı desteğin altına düşürürse, DOGE/USDT paritesi Haziran’ın en düşük seviyesi olan 0,05 dolara kadar gerileyebilir. Boğalar böylesine bir çöküşü önlemek istiyorsa, fiyatı hızlı bir şekilde hareketli ortalamanın üzerine çıkarmak zorunda kalabilir. Parite daha sonra ayıların tekrar güçlü bir direnç oluşturabileceği 0,07 dolara yükselebilir.