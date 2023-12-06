Tarihi Gelişme! Fransa’nın Üçüncü En Büyük Bankası Kendi Altcoin’ini Piyasaya Sürüyor!

Fransa’nın üçüncü en büyük bankası olan Société Générale, tamamen Euro ile desteklenen ve MiCa kurallarına uygun şekilde tasarlanan kendi stablecoin’i EUR CoinVertible’ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Stablecoin bugün kripto para borsası Bitstamp’ta listelenerek kripto para piyasası katılımcılarının kullanımına sunulacak.

130 Milyar Dolarlık Pazardan Pay Alacak

Financial Times’ın haberine göre Société Générale, bugün Bitstamp’ta EUR CoinVertible adlı kendi stablecoin’inin ticaretini başlatarak geniş bir yatırımcı kitlesine kendi stablecoin’ini sunan ilk banka olacak. Bu hamle, geleneksel bir finans kurumu için şu anda uzman kripto para şirketlerinin hakim olduğu kripto para ticaretine yönelik önemli bir adıma karşılık geliyor.

Stablecoin’ler egemen para birimlerinin fiyatını takip eden ve kripto para yatırımcılarının piyasada alım satım yapmasını kolaylaştıran bir dijital nakit biçimidir. Bitcoin (BTC) gibi kripto para ticaretinin çoğunluğu değeri ABD dolarına sabitlenen stablecoin’ler aracılığıyla yapılmaktadır.

130 milyar dolarlık stablecoin pazarına sundukları stablecoin’lerin desteklendiği rezervlerin denetimleri konusunda birtakım sorularla gündemden düşmeyen İngiliz Virgin Adaları’na kayıtlı Tether ve ABD merkezli Circle‘ı hakim. EUR CoinVertible hamlesi ile Société Générale bu pazardan pay kapmaya çalışacak.

EUR CoinVertible Herkes Tarafından Erişilebilir Bir Stablecoin Olacak

Société Générale’in dijital varlıklar birimi SocGen Forge’un CEO’su Jean-Marc Stenger Financial Times’a verdiği demeçte, “Kripto para ekosistemi, yüzde 90’ı ABD doları cinsinden olan mevcut birkaç stablecoin üzerinde yoğunlaşmış durumda. Biz kesinlikle bu alanda bir banka için yer olduğunu ve bir Euro cinsinden stablecoin için yer olduğunu düşünüyoruz” dedi.

JPMorgan gibi bazı büyük yatırım bankalarının kendi stablecoin’leri olsa da, bunlar yalnızca küçük kurumsal müşteri grupları tarafından kullanılabiliyor. Buna karşılık, Société Générale’in stablecoin’i ticaret için herkes tarafından erişilebilir olacak.

Stenger, geleneksel finans kurumlarının Blockchain‘i keşfettikçe ve benimsedikçe bankanın stablecoin’inin dijital tahviller, fonlar ve diğer varlıklardaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacağını umduğunu söyledi. Stenger, “Yatırımcıların ilgisini kanalize etmenin en iyi yolu, kripto para piyasasında kullandığınız olağan yol ve mekanda büyümek, yani ürününüzün bir kripto para borsasında listelenmesini sağlamaktır” dedi. Dahası Stenger, EUR CoinVertible stablecoin’inin farklı platformlarda ve çeşitli finansal hizmet oyuncuları arasında kullanılabilecek şekilde inşa edildiğinin altını çizdi.

Stenger, EUR CoinVertible sahiplerinin Fransız bankasının kendisine karşı herhangi bir riskle karşı karşıya kalmayacağını ve varlığı desteklemek için Euro’ların üçüncü bir tarafça yönetilen bir tröstte tutulacağı için stablecoin‘in teminat varlığına doğrudan başvurabileceklerini belirerek “İster kendi platformumuzdaki operasyonlar için olsun, ister diğer platformlar olsun, onu kullanmak isteyen herkese açık” eklemesini yaptı.