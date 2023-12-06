Avalanche (AVAX)

Türklerin Sepetindeki Bu Altcoin Fırlayarak Top 10’a Girdi!

Özet

  • Avalanche'ın AVAX'ı fiyatı son 24 saatte yüzde 15'lik artışla 26 doları aştı.
  • Fiyattaki artış altcoin'inin en büyük 10 kripto para listesine yükselmesini sağladı.
  • AVAX'ın 30 dolar eşiğini aşabileceği değerlendiriliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Layer 1 Blockchain ağı Avalanche’ın yerel varlığı AVAX, piyasa değeri ile Tron (TRX) ve Chainlink (LINK) gibi altcoin’leri geride bırakırken son 24 saatte yüzde 15’lik şaşırtıcı bir kazançla en büyük 10 kripto para listesine yükseldi. AVAX’ın yakaladığı ivmeyi koruması durumunda 30 doları geçebileceği üzerinde duruluyor.

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Altcoin’in Fiyat RallisiPlatypus Finance’in Çöküşü

Altcoin’in Fiyat Rallisi

AVAX, bu yazının hazırlandığı sırada 9.56 milyar dolar piyasa değeri ile yüzde 15,01 artışla 26,17 dolardan işlem görüyor. Mevcut fiyat hareketiyle altcoin, son 24 saatte işlem hacminin yüzde 55,72 artışla 1.18 milyar dolara geldi. Avalanche ağı, AVAX’ın fiyatı üzerinde potansiyel etkilere işaret eden ağ aktivitesinde kayda değer bir artışla karşı karşıya. Bu artış ağda Ordinals’in benimsenmesiyle tetiklenmiş gibi görünüyor.

Ordinals’in benimsenmesi, özellikle işlem hacminde önemli bir artışa katkıda bulunarak çok önemli bir rol oynadı. Dahası son veriler, Ordinals basımının geçtiğimiz hafta toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 96’sını oluşturduğunu gösteriyor. Ağ aktivitesinde bu artış, ağdaki işlem ücretlerinin yükselmesine ve AVAX’a olan talebin artmasına yol açarken, ağ kullanımı ile altcoin‘in fiyatı arasındaki dinamik ilişkiyi zayıflattı.

Kasım ayı boyunca, birkaç Layer-1 (L1) platformu işlem hacminde önemli artışlar gördü. Özellikle Avalanche, bir önceki aya kıyasla yüzde 167’lik kayda değer bir artış yaparak 2.73 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Avalanche için bir önceki yılın Temmuz ayından bu yana gerçekleşen en yüksek işlem hacmine işaret ediyor.

Platypus Finance’in Çöküşü

Avalanche Blockchain’i üzerinde çalışan Platypus Finance, Şubat ayında otomatik bir DeFi piyasa yapıcısının bir flaş kredi saldırısına uğramasıyla önemli bir darbe almış ve protokoldeki güvenlik açığı 8.3 milyon Euro’luk bir kayba neden olmuştu. Bu güvenlik açığı Platypus’un ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’inin 1 dolardan 0,48 dolara düşmesine neden oldu.

Kripto para borsası Binance‘in konunun takipçisi olması ve yaptığı ihbar üzerine Fransız yetkililer Mohammed M. ve Benamar M. adlı iki kardeşi tutukladı. Mohammed, Platypus’un akıllı sözleşmelerindeki açıkları kullanarak izinsiz fon transferi yapmakla suçlanırken, kardeşi yasadışı yollardan elde edildiğini bilerek gelirin bir kısmını almakla suçlanıyor.

Ekim sonundaki duruşma sırasında olayların şaşırtıcı bir şekilde değişmesiyle Mohammed, hack saldırısında çalınan kripto paranın çoğunu Platypus Finance’e iade etmek amacıyla “etik bir hack” gerçekleştirdiğini iddia etti. Çaldığı varlıkların yaklaşık yüzde 10’unu ödül olarak almayı umduğunu belirtti. Eylemlerini iyi niyetli ancak yasal olarak şüpheli olarak tanımlayan alışılmadık iddiaya rağmen, Fransız mahkemesi geçtiğimiz günlerde her iki kardeş için de beraat kararı verdi.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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