Kripto Para

ORDI ve BRC-20 Token’ları İçin Önemli Gelişme! Sonları Mı Geliyor?

Özet

  • Bitcoin Core geliştiricisi Luke Dashjr güvenlik açığına dikkat çekti.
  • Geliştiriciye göre güvenlik açığı giderilecek.
  • Sonrasında ise bazı token’ları önemli bir son bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin Core geliştiricisi Luke Dashjr, yakın zamanda yaptığı bir açıklamayla Bitcoin Core’daki bir güvenlik açığının istismar edilmesiyle ilgili endişe verici bir duruma ışık tuttu. Dashjr, Inscription olarak bilinen bir tarafın Blockchain’de spam faaliyetlerde bulunmak için bu zayıflıktan faydalandığını iddia ediyor. Durumun ciddiyeti, Dashjr’ın gelecek yıl için planlanan v27’nin yayınlanmasından önce kesin bir düzeltme uygulama kararlılığını ifade etmesiyle hızlı bir şekilde harekete geçilmesine neden oldu.

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İstismarın Ortadan Kaldırılması: Ordinals ve BRC-20 SorunuORDI ve BRC-20 Token’larının Sonu Mu Gelecek?

İstismarın Ortadan Kaldırılması: Ordinals ve BRC-20 Sorunu

Dashjr, güvenlik açığı giderildikten sonra Ordinals ve BRC-20 gibi token’ların faaliyetlerini ciddi bir şekilde etkisiz hale getireceği konusunda topluluğa güvence verdi. Bu cesur açıklama, geliştiricinin istismarı ortadan kaldırma ve Bitcoin Core’un bütünlüğünü geri kazanma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

V27’de beklenen yakın düzeltme, ağı bu tür güvenlik açıklarına karşı güçlendirmeyi ve gelecek için daha sağlam bir temel sağlamayı amaçlamakta. f2pool’un kurucu ortağı Shenyu, topluluk içindeki durumu değerlendirdi. Ethereum gibi platformlardan önemli bir farkı vurgulayan Shenyu, Bitcoin’in geliştiricilerin mutlak karar verme yetkisine sahip olmadığı merkezi olmayan bir model üzerinde çalıştığını vurguladı.

Topluluk dinamiklerine ilişkin bu içgörü, çeşitli paydaşların dayanıklılığına ve güvenliğine katkıda bulunduğu Bitcoin’in evriminin işbirliğine dayalı doğasının altını çiziyor.

ORDI ve BRC-20 Token’larının Sonu Mu Gelecek?

Luke Dashjr’ın son ifşası, geliştiriciler ve kripto alanındaki potansiyel istismarcılar arasındaki sürekli kedi-fare oyununun keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bitcoin Core yaklaşan v27 sürümüyle savunmasını güçlendirmeye hazırlanırken, topluluk dünyanın önde gelen kripto para biriminin sürdürülebilir başarısı için güvenli ve sağlam bir blok zincirinin çok önemli olduğunu anlayarak tetikte olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan yorumlarda Ordinals ve BRC-20 token’larının yükselişinin Bitcoin’de kayıplara neden olduğu vurgulanıyor. Ancak kayıpların bu gelişmeyi yasaklamak için bir neden olmaması gerektiği de hatırlatılıyor. Diğer taraftan Ordinals bir saldırı ise ORDI’deki fiyat artışının da bir izahının yapılması gerekiyor.

Böyle bir açıklamanın sonunun nereye varacağını kestirmek zor. Ancak ORDI ve BRC-20 token‘ları daha şimdiden kendi topluluklarını oluşturdu. Ayrıca çevrelerindeki coşku da had safhada. Bu nedenle token’ların sonunun geleceğini söylemek pek akla mantıklı gelmiyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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