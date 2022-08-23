Bu başarı popüler altcoinin fiyatını yukarı taşır mı? Hangi açısından BTC ve ETH'yi geçti?

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Popüler bir kripto para, fiyat yönünden olmasa da bu alanda BTC ve ETH’yi geçerek birinci sıraya oturdu. Birçok altcoin bu iki devi farklı yönlerden geçebilir. Örneğin Solana (SOL) hız ve işlem ücretleri açısından bu ikiliyi gerisinde bırakıyor. Ancak bu elbette zirvedeki 2 kripto paranın tahtını salladıkları anlamına gelmiyor. Peki hangi altcoin, nasıl BTC ve ETH’yi geçti?

Tron (TRX)

TronDao’nun resmi Twitter hesabı kısa süre önce Bitcoin ve Ethereum’u geçtiklerini söyleyen bir paylaşım yaptı. TronDao, BTC, ETH ve XRP’ye kıyasla toplam aktif adres sayısı açısından bir numara oldu.

Kripto para yatırımcılarının önemli kısmı düşük işlem ücretleri sebebiyle Tron ağını fazlasıyla kullanıyor. Bu, Ethereum ağının Birleştirmeye hazır olduğu bir aşamada çok çekici olabilir. Üstelik Solana gibi alternatifler güvenlik, ağ tıkanıklığı ve benzeri sorunlarla karşı karşıyayken. TronDao, topluluğuna tek bir iyi haber vermedi. İkincisi ise DeFi alanındaki etkileyici büyümedir. Başarı, Tron’un USDT için dolaşım miktarları açısından ETH’yi geçmesine bağlanabilir. Ayrıca DeFi işlem hacminde de etkileyici bir büyüme var.

Tron (TRX) Geleceği Var Mı?

USDT dolaşımı açısından Tron piyasayı ele geçirdi fakat onun da sorunları var. En başta başarısız stablecoinini görmemiz gerekiyor. USDD’nin sorunlarla karşı karşıya kalmasının nedenlerinden biri, Justin Sun’ın ETHW’yi desteklemek için yaptığı açıklamadır. ETHW sosyal medyada çok fazla eleştiri alıyor ve TRX ile USDD’nin bu çapraz ateşten payına bir şeyler düşebilir. Justin Sun yıllardır tartışmalı bir isim oldu. İsmi sürekli manipülasyon, spekülasyon, usulsüzlükler ve daha fazlasıyla anıldı. Çin hükümetiyle karşı karşıya geldi ve birçok ülkenin yasalarına karşı saygısızca davrandı. Açıkçası Justin Sun’ın ETHW desteği şaşırtıcı olmadı. Çünkü Sun, kazanç elde edebileceği her fırsatı değerlendirir.

11 Haziran ile 10 Temmuz arasında süreli 1 doların altında kalan USDD son yaşanan TerraUSD krizinin ardından yatırımcıları halen endişelendiriyor. Nitekim işleyiş mekanizması da UST’ye benzer çalışıyor. Tek büyük avantajı ise dolaşımda ciddi miktarda USDD yok ve Justin Sun yaşanan sarsıntıları yeterince para enjekte ederek bugüne kadar çözebildi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Tron fiyatı 0,071 dolar direnç çizgisi ile 0,062 destek arasında nispeten istikrarlı seyretti.