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ETHW ve ETHS Nedir? Ethereum Hakkında Önemli Açıklama!

Popüler kripto para borsası 2 alternatif ETH daha duyurdu. Peki bunlar ne işe yarayacak?
19:05
23 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin olan Ethereum yıllardır hedeflediği PoS konsensüs mekanizmasına geçiş için mücadele ediyor. Birçok yönden Ethereum ağının gelişimine kapı aralayacak olan Merge için 15-16 Eylül tarihi hedefleniyor. Peki ETHW ve ETHS isimli altcoinler ne anlama geliyor? Ethereum ile bağlantıları ne ve yatırımcıların ne yapması gerekiyor?

ETHW ve ETHS Nedir?

Bitfinex Türevlerinden sorumlu şirket olan iFinex, bugün beklenen Ethereum birleşmesinden önce kullanıcılara sunulacak yeni hizmet teklifini duyurdu. Borsa şimdi Ethereum ağı için bölünmüş tokenleri (Ethereum Chain Split Tokens (CSTs)) sunuyor. Kullanıcıların hizmetine sunulan iki token birleşmeye dahil olacak iki sistemi temsil etmektedir. Prof of Work (PoW) yani iş kanıtı için ETHW, PoS için Ethereum’un ETH’sini ETHS temsil edecek. Bitfinex baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, kullanıcıları Birleştirme ile ilgili tüm olasılıklara daha iyi hazırlamak için bu yeni tokenleri piyasaya sürdüklerini açıkladı.

Bu tokenler için bir son kullanma tarihi olacak. Borsadan yapılan duyuruya göre 3 ihtimalli sonuca kadar göre ETHW ve ETHS silinecek. Karşılığında ise ETH verilecek.

Üç Sonuç Var

Borsa yaklaşan Ethereum birleşmesinin üç sonucuna hazırlık için böyle bir adım attığını açıkladı. İş kanıtı zincirinde herhangi bir fikir birliği değişikliği olmazsa, ETHS’nin süresi dolacak ve tüm ETHW varlıkları için ETH verilecektir. Ancak konsensüs değişikliği çatalsız başarılı olursa bunun tersi olacak. ETHW için ETH, ETHS ile değiş tokuş edilecek. Hem başarılı bir konsensüs değişikliği hem de başarılı bir fork senaryosunda hem ETHW hem de ETHS tokenleri ETH ile kredilendirilecektir.

Önümüzdeki ayın ortasında gerçekleşmesi beklenen Merge kripto para yatırımcılarını harekete geçirdi. Kullanıcılar yeniden bir erteleme ihtimalini akıllarına getirmeden sabırsızlıkla PoS geçişinin tamamlanmasını bekliyor. Birçok yatırımcı bu adımın muhtemel yıkıcı etkilerinden endişelense de sürekli artan ETH cüzdanları genel kanının pozitif olduğunu gösteriyor.

Çok sayıda popüler protokol daha şimdiden PoS ağı için desteğini ifade etti. USDC ve USDT gibi en büyük stablecoinler de PoS cephesinde yer alıyor. Ancak madencilerin bir kısmı ağda hard fork yaparak PoW zincirini devam ettirmek niyetinde. Diğer madenciler ise şimdiden ETH varlıklarını kilitleyerek validatör görevini üstlenmeye başladı.

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