Reklam
Al / Sat

MANA Coin Yorum: MANA Coin Fiyat Grafiği

Uzmanların MANA coin yorumları ne yönde, MANA coin fiyat grafiği nasıl sinyaller veriyor? Decentraland (MANA) için daha fazla bilgi haberimizde.
18:45
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in 21 bin 500 doların üzerinde tutunma mücadelesi verdiği günde birçok altcoin yüzde 5’in üzerinde yükseldi. Metaverse projesi Decentraland’ın yerel varlığı MANA coin de akşam saatlerine girilirken yeşil bölgede kalan altcoin’ler arasında yer alıyor. Peki uzmanların MANA coin yorumları neler, MANA coin fiyat grafiği ne yönde sinyaller veriyor? Gelin daha yakından bakalım.

MANA Coin Fiyat Grafiği 

Decentraland’ın yerel varlığı MANA coin fiyat grafiği şu an için pek olumlu sinyaller vermiyor. Altcoin’in altı aylık direnç bölgesini geçme denemesi başarısız oldu ve gelen satış bakısıyla sert düştü. MANA şu anda konsolidasyon bölgesinde işlem görmeye devam ediyor.

MANA‘nın yukarı yönde yapacağı ilk harekette geçmesi gereken zorlu direnç bölgesi 1,10 dolar ila 1,20 dolar aralığı. Bu aralık altı aylık bir direnç bölgesi ve bu direnç bölgesinin üzerinde gelebilecek kırılımla MANA coin’deki yükseliş gerçek anlamda ivme kazanarak devam edebilir. Öte yandan MANA’nın günlük grafikte 0,75 dolar ila 0,70 dolar arasındaki destek bölgesinin altında mum kapanışı yapmaması gerekiyor. Bu bölgenin altında yakılacak herhangi bir mum altcoin‘deki düşüşün şiddetlenmesine neden olabilir.

MANA, yazım sırasında günlükte yüzde 2,12 yükselişle 0,8256 dolardan alınıp satılıyor. Altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 25 Kasım 2021 tarihinde 5,90 dolarla kaydedildi ve MANA o tarihten bu yana değerinin yüzde 85,69’unu kaybetti.

MANA Coin Yorum

Her ne kadar fiyat bu durumu yansıtmıyor olsa da metaverse’un patlamasıyla trend olan Decentraland projesinin yerel varlığına olan ilgi bir hayli yüksek. Fiyat tahmin platformu PricePrediction, altcoin’in geleceğine dönük son derece olumlu sinyaller veriyor. Bu da analistlerin ve piyasa uzmanlarının MANA coin yorumu yaparken olumlu konuşmalarına neden oluyor.

Platformun 23 Ağustos 2022 tarihli tahminine göre, MANA coin fiyatı yılı ortalama 1,23 dolarla kapatacak. Platform, altcoin’in 2023’ü, 2024’ü ve 2025’i sırasıyla ortalama 1,85 dolar, 2,53 dolar ve 3,53 dolardan kapatacağı yönünde. Daha uzun vadeli tahminlere bakıldığında MANA coin’in 2026’da ortalama 5,04 doları, 2027’de ortalama 7,53 doları, 2028’de ortalama 11,16 doları, 2029’da ortalama 16,37 doları ve 2030’da ortalama 24,97 doları göreceği tahminleri göze çarpıyor.

Tüm bu verilere bakarak MANA coin’in güncel fiyatlarla önümüzdeki 5 yıl içerisinde değerini yüzde 800’ün üzerinde artırması bekleniyor denilebilir. Bu da ortalama bir yatırımcı için son derece yüksek getiri anlamına geliyor. Elbette tüm bunları birer yatırım tavsiyesi olarak değerlendirerek yatırım yapmak son derece yanlış olacaktır. Kripto paraların oldukça volatil ve birer spekülatif varlıklar olduğunu akılda tutmak şart.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!
Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!
Shiba Yakım! Shiba Inu (SHIB) Milyonlar Yakıyor!
Shiba Yakım! Shiba Inu (SHIB) Milyonlar Yakıyor!
Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?
Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?
Bu Kripto Paradan Dolandırıldık Açıklaması! Fiyat Konusunda Uyarmıştık!
Bu Kripto Paradan Dolandırıldık Açıklaması! Fiyat Konusunda Uyarmıştık!
Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin
Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin
XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!
XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!
Stargate Coin Nasıl Alınır?
Stargate Coin Nasıl Alınır?
Tecrübeli Analistten “Yatırım Yapılabilecek En İyi Altcoin” Paylaşımı
Tecrübeli Analistten “Yatırım Yapılabilecek En İyi Altcoin” Paylaşımı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022