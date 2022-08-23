Uzmanların MANA coin yorumları ne yönde, MANA coin fiyat grafiği nasıl sinyaller veriyor? Decentraland (MANA) için daha fazla bilgi haberimizde.

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Bitcoin’in 21 bin 500 doların üzerinde tutunma mücadelesi verdiği günde birçok altcoin yüzde 5’in üzerinde yükseldi. Metaverse projesi Decentraland’ın yerel varlığı MANA coin de akşam saatlerine girilirken yeşil bölgede kalan altcoin’ler arasında yer alıyor. Peki uzmanların MANA coin yorumları neler, MANA coin fiyat grafiği ne yönde sinyaller veriyor? Gelin daha yakından bakalım.

MANA Coin Fiyat Grafiği

Decentraland’ın yerel varlığı MANA coin fiyat grafiği şu an için pek olumlu sinyaller vermiyor. Altcoin’in altı aylık direnç bölgesini geçme denemesi başarısız oldu ve gelen satış bakısıyla sert düştü. MANA şu anda konsolidasyon bölgesinde işlem görmeye devam ediyor.

MANA‘nın yukarı yönde yapacağı ilk harekette geçmesi gereken zorlu direnç bölgesi 1,10 dolar ila 1,20 dolar aralığı. Bu aralık altı aylık bir direnç bölgesi ve bu direnç bölgesinin üzerinde gelebilecek kırılımla MANA coin’deki yükseliş gerçek anlamda ivme kazanarak devam edebilir. Öte yandan MANA’nın günlük grafikte 0,75 dolar ila 0,70 dolar arasındaki destek bölgesinin altında mum kapanışı yapmaması gerekiyor. Bu bölgenin altında yakılacak herhangi bir mum altcoin‘deki düşüşün şiddetlenmesine neden olabilir.

MANA, yazım sırasında günlükte yüzde 2,12 yükselişle 0,8256 dolardan alınıp satılıyor. Altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 25 Kasım 2021 tarihinde 5,90 dolarla kaydedildi ve MANA o tarihten bu yana değerinin yüzde 85,69’unu kaybetti.

MANA Coin Yorum

Her ne kadar fiyat bu durumu yansıtmıyor olsa da metaverse’un patlamasıyla trend olan Decentraland projesinin yerel varlığına olan ilgi bir hayli yüksek. Fiyat tahmin platformu PricePrediction, altcoin’in geleceğine dönük son derece olumlu sinyaller veriyor. Bu da analistlerin ve piyasa uzmanlarının MANA coin yorumu yaparken olumlu konuşmalarına neden oluyor.

Platformun 23 Ağustos 2022 tarihli tahminine göre, MANA coin fiyatı yılı ortalama 1,23 dolarla kapatacak. Platform, altcoin’in 2023’ü, 2024’ü ve 2025’i sırasıyla ortalama 1,85 dolar, 2,53 dolar ve 3,53 dolardan kapatacağı yönünde. Daha uzun vadeli tahminlere bakıldığında MANA coin’in 2026’da ortalama 5,04 doları, 2027’de ortalama 7,53 doları, 2028’de ortalama 11,16 doları, 2029’da ortalama 16,37 doları ve 2030’da ortalama 24,97 doları göreceği tahminleri göze çarpıyor.

Tüm bu verilere bakarak MANA coin’in güncel fiyatlarla önümüzdeki 5 yıl içerisinde değerini yüzde 800’ün üzerinde artırması bekleniyor denilebilir. Bu da ortalama bir yatırımcı için son derece yüksek getiri anlamına geliyor. Elbette tüm bunları birer yatırım tavsiyesi olarak değerlendirerek yatırım yapmak son derece yanlış olacaktır. Kripto paraların oldukça volatil ve birer spekülatif varlıklar olduğunu akılda tutmak şart.