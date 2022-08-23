Bir değiştirilemez token (NFT) projesi olan Sudorare'ın arkasındaki geliştirici ekibi, bugün erken saatlerde çeşitli kripto para yatırımcılarına ait 800 bin doların biraz üzerinde parayı çalarak izini kaybettirdi.

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Bir değiştirilemez token (NFT) pazar yeri olan SudoRare‘ın arkasındaki geliştirici ekibi, projenin çevrimiçi ayak izine dair temizlik yapmadan önce, bugün erken saatlerde kripto para yatırımcılarına ait 800 bin doların biraz üzerinde parayı çalarak izini kaybettirdi.

815 Bin Dolarlık Vurgun

SudoRare, NFT’ler için likidite havuzları ve daha ucuz gas ücretleri ile tanınan, merkeziyetsiz NFT pazar yeri SudoSwap‘ın ve kullanıcıları platforma katılımları için ödüllendiren başka bir NFT pazar yeri olan LookRare‘ın (LOOKS) bir fork’uydu. Her iki proje de geçtiğimiz yıl kripto para topluluğunda popülerlik kazandı.

Sudorare, geçtiğimiz hafta boyunca kendi token’ı için LOOKs, XMON ve wETH stake eden kullanıcılara bir getiri çiftliği (yield farming) sunmaya başlayarak yatırımcıların ilgisini çekecek bir girişimde bulundu. Bu girişimin ardından bugün sabah saatlerinde elde edilen Blockchain verileri, Sudorare geliştiricilerinin LOOKS likidite havuzunu, yayına girmesinden sadece altı saat sonra yasadışı bir şekilde boşalttığını ve 1 milyondan fazla LOOKS’u 154 ETH ve 60 bin USDC ile değiştirdiğini ve böylece büyük bir rug pull’a imza attıklarını gösteriyor. Geliştiriciler, güncel fiyatlarla 815 bin doların biraz üzerinde bir değere sahip toplam 514 ETH çaldı.

Rug Pull Kabusu

Merkeziyetsiz finansta (DeFi) görülen rug pull veya halı çekme, geliştiricilerin bir Blockchain üzerinde meşru çalışmalar yürüttüğü ve ardından likidite havuzlarını boşaltarak, esasen yatırımcıların ayağının altındaki “halıyı çekerek” projenin altcoin‘inin fiyatında sert bir düşüşe neden oldukları ciddi bir dolandırıcılık yöntemidir.

Rug pull, geçen hafta Sudorare projesine yatırım yapılmaması için öncesinde birçok kez uyarıda bulunan Twitter’daki birkaç kripto para topluluğunun üyesine rağmen gerçekleşmiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Kripto para topluluğu, sayısı her geçen gün artan rug pull’lara karşı yatırımcıların dikkatli bir şekilde hareket etmelerini ve yeterince araştırma yapmadan hiçbir DeFi projesine yatırım yapmamaları konusunda uyarıyor.