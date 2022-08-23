Okuma Süresi: 3 Dakika

Stargate Finance, birleşik bir likidite havuzu modelini kullanan zincirler arası bir köprüdür. STG, protokol geliri almak için stake edilebilen yerel yönetim token’ıdır.

Stargate (STG) Coin Nedir?

Stargate protokolü, çok zincirli DeFi sistemlerinin içinde yer alır ve birkaç blok zinciri arasında fon transferine izin veren LayerZero protokolünün üstünde oluşturulmuştur.

Stargate token (STG), “köprü üçlemesine” bir çözüm sunar ve kullanıcıların ve merkezi olmayan uygulamaların, protokolün birleşik likidite havuzlarına anında garantili kesinlik ile erişirken yerel varlıkları zincirler arası aktarmalarına olanak tanır. STG, LayerZero’nun mevcut tüm zincirleri arasında serbestçe hareket edebilen yerel bir token olan ilk çok zincirli omnichain fungible tokendır (OFT). STG sahipleri, Stargate’in yönetim tokenı veSTG’yi almak için STG tokenlarını kilitleyebilir.

Stargate’in kullanıcılarına sunduğu araçlar şu şekilde sıralanıyor:

Transfer: Stargate’in birleşik likidite havuzlarına erişerek zincirler arası yerel varlıkları 1:1 değiştirebilirsiniz. Stargate, transferlerinin anında garantili kesinliği vardır; kaynak zincirinde gönderilen bir aktarım hedefte garanti edilir.

Havuzlar: Stargate’in Omnichain protokolüne likidite ekleyebilir ve her Stargate transferinde stablecoin ödülleri kazanabilirsiniz. Likidite sağlayıcıları, STG token ödüllerini almak için LP tokenlarını da toplayabilir.

Farm’lar: Stargate likidite sağlayıcıları, STG ödülleri karşılığında LP tokenlarını toplayabilir. Böylece STG kazanabilir ve Stargate topluluğunun bir üyesi olabilirsiniz.

Stake: STG sahipleri, Stargate’in yönetim tokenı olan veSTG’yi almak için STG tokenlarını kilitleyebilir.Kullanıcılar STG tokenlerini ne kadar uzun süre stake ederse, o kadar fazla veSTG alıyorlar.

Öte yandan DeFi kullanıcıları, tek bir işlemde yerel varlıkları Stargate’de zincirler arası takas edebilir. Örneğin, kullanıcılar Ethereum üzerindeki USDC’yi BNB’deki USDT ile değiştirebilirler.

Uygulamalar, uygulama düzeyinde yerel zincirler arası işlemler oluşturmak için Stargate’i oluşturur. Örneğin; favori DEX’iniz, tek işlem çapraz zincir takaslarını tamamlamak için Stargate’i oluşturabilir. Yyani, tümü favori DEX’in kullanıcı arayüzünde tek bir işlemde AVAX ile ETH’yi takas edebilirsiniz.

STG Coin Yorum

Binance listelenmesi ile dikkatleri üzerine toplayan Stargate’in yere kripto para birimi STG’ye ilginin şu anda büyük olduğu ifade edilebilir. Ancak yatırımcıların yeni bir proje olması sebebiyle bir müddet takipte kalmalarının da tercih edilen hamleler arasında olduğu görülüyor.

CoinMarketCap verilerine göre STG Coin, 252. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0,76 dolardan işlem gören STG Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 97,882,125 USD olduğu görülüyor. Ayrıca STG Coin, 18 Mart 2022’de 0,10 dolar ile dip seviyeyi görürken 2 Nisan 2022’de de 4,28 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak STG Coin toplam arzının 1,000,000,000 STG olacağı ifade ediliyor.

STG Coin Nasıl Alınır?

STG Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

STG Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından STG Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD ve Tether (USDT) STG işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.