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Rus programcı Pavel Durov tarafından bir fikir ortaya atıldı. Pavel Durov’u bilirsiniz. Bilmeyenler için, şifreli mesajlaşma uygulaması olan Telegram’ın kurucusu. Pavel Durov, NFT sektörü yavaş yavaş ilerlemeye başlamışken, Telegram üzerinde çok aranan kullanıcı adlarını açık artırmada “NFT benzeri akıllı sözleşmeleri” kullanarak bir pazar yeri ortaya çıkarmayı ve bunları orada pazarlama fikrini ortaya attı.

Durov, öneriyi orjinal olarak Telegram ekibi tarafından tasarlanan bir katman 1 (Layer 1) blok zinciri olan The Open Network (TON) tarafından yapılan alan adı açık artırmalarının “başarılı” olmasından sonra yaptı. Bu Blockchain projesi, Temmuz ortasında kullanıcıların kripto cüzdanlarına, akıllı sözleşmelere ve web sitelerine insanlar tarafından okunabilir adlar atamasını sağlayan TON DNS hizmetini başlatan proje.

Tarihlerimiz bugünü yani 23 Ağustos’u gösterdiğinde Telegram’ın kurucusu, Durov’s Channel adlı kişisel Telegram grubuna gönderdiği bir mesajda, “TON’un alan/cüzdan adları için yakın zamanda gerçekleştirdiği açık artırmanın başarısından gerçekten etkilendiğini” belirtti.

“Rezerve @ kullanıcı adlarını, grup ve kanal bağlantılarını açık artırmaya koyarsak, 700 milyon kullanıcısıyla Telegram’ın ne kadar başarılı olabileceğini hayal edin” dedi.

Durov, Telegram’ın “@storm veya @royal gibi akılda kalıcı t.me adresleri ve dört harfli kullanıcı adlarının tümünü” satın almak ve satmak için kullanılabilecek yeni bir pazar yeri açmak için benzer teknolojiden yararlanabileceğini önerdi.

“Bu, kullanıcı adı sahiplerinin bunları korunan anlaşmalarda ilgili taraflara aktarabilecekleri yeni bir platform yaratacak ve mülkiyeti NFT benzeri akıllı sözleşmelerle blok zincirinde güvence altına alacak. Kanallar, çıkartmalar veya emojiler de dahil olmak üzere Telegram ekosisteminin diğer unsurları da daha sonra bu pazarın bir parçası olabilir.”

Durov ve ekibinin 2018’de mesajlaşma uygulamasıyla birlikte daha önce Telegram Açık Ağı olarak bilinen TON’u geliştirdiği göz önüne alındığında, benzer bir entegrasyon Telegram için oldukça basit olacaktır.

Telegram üzerinde gerçekleşen bu gelişme, teknolojinin bu alana yönelmeye başladığı şu zamanda Telegram üzerinden her hangi bir kullanıcı adı belirlemeden önce bir NFT satın alıp almamız gerektiği fikrini ortaya çıkarıyor.