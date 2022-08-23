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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve 21.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.570 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,05 trilyon dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 170 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 21.000 Doları Altına Geriledi

Geçen hafta güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği volatilitesi yüksek fiyat hareketlerinin ardından günün erken saatlerinde de değer kayıplarına hız kazandırdı. Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %2’lik bir değer kaybı kaydederek 21.000 dolar seviyelerinin altına geriledi ve 20.990 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.570 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,05 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 170 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 295 dolar, Cardano (ADA) 0,44 dolar, XRP 0,33 dolar, Solana (SOL) 34,4 dolar, Polkadot (DOT) 7,22 dolar, Avalanche (AVAX) 21,9 dolar ve Polygon (MATIC) 0,79 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Eos (EOS) ve Chiliz (CHZ) ise piyasadaki düşüş eğiliminin aksine kaydettikleri %15’i aşan yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.