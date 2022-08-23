Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adına sıkça duyuran uzman analist, makro koşulların lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) için bir sorun teşkil edebileceğini ileri sürdü.

FED’in Kripto Para Etkisi

DataDash sunucusu Nicholas Merten Youtube üzerinden yeni bir video güncellemesinde 515.000 abonesine makro faktörlerin, Ethereum’un yaklaşan Proof-of-Stake (PoS) yükseltmesini gölgede bırakacağını söyleyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’daki yaklaşan yükseltme ve tüm bu büyük teknolojik yeniliklerden bağımsız olarak, Federal Rezerv’in en son toplantısının sonucunda açıklanan raporlar ve izlediği para politikası oldukça karışık ve piyasanın istemediği türden. Bu durumun çarşamba günkü toplantıdan bu yana geçen birkaç gün içinde hisse senedi fiyatlarına yansıdığını açıkça görebilirsiniz. Ayrıca 17’sinden bu yana, düşüş momentumunun artmasıyla yavaşça aşağı doğru ilerliyoruz.

Kripto para piyasaları için oldukça önemli bir yere sahip olan uzman analist Nicholas Merten, hem Ethereum hem de Bitcoin’in (BTC) azalan bir ivme gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

Ethereum oldukça güçlüyken, son birkaç haftadır bitkin görünmeye başladı. Ve genel olarak risksiz bir ortamda en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, gerçekten lider olması gerekirdi… Ama değildi. İnanılmaz zayıflık belirtileri gösteriyordu. Bitcoin’in fiyatı her yükseldiğinde, yaklaşık altı ile yedi günlük kırmızı mumları takip edebilirsiniz.

BTC/ETH Paritesi Yorumu

Bunlara ek olarak Nicholas Merten, BTC/ETH paritesinin de yaklaşık iki ay içerisinde %50 oranının üzerindeki rallisini ele alarak şunları vurguladı:

Geçtiğimiz günlerde ETH/BTC paritesinin bitkin görünmeye başladığından bahsetmiştik. Fiyat, geçici zirveler belirlemeye başladığımız bir önceki aralığa doğru yükseliyor. Ayrıca mevcut piyasa koşullarındaki günlük mumla, bu durum daha fazla doğrulanıyor.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin son 24 saat içerisinde yaklaşık %2.5 oranında yaşadığı kazançla 21.185 dolar seviyesinden işlem görürken önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum ise son 24 saatte yaklaşık %3.9 oranında yaşadığı bir kazançla 1.588 dolar seviyesinden işlem görüyor.