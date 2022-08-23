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En büyük kripto para biriminin negatif performansına rağmen bu altcoin yükselişe başlayabilir. Bitcoin halen 21.200 dolar üzerinde kalıcı olamadı. Kral kripto para birimi 21.130 dolardan alıcı buluyor. ABD piyasalarının negatif görünümü, dolar endeksinin devam eden yükselişi ve daha birçok sebep kripto yatırımcısını rahatsız etmeye devam ediyor. Peki hangi altcoin düşüşte iyi performans gösterebilir.

Litecoin (LTC)

En büyük 21’inci kripto para olan LTC, Bitcoin ve Ethereum karşısındaki kazanımlarını artırmaya başladı. Son pazar büyümesi, geçen ay Litecoin yatırımcılarının umutlarını alevlendirmişti. Ancak 62-64 dolar aralığı, beklenen büyük ralliyi son yükselişte engelledi. Sonuç olarak, altcoin, güçlü satış ivmesi yansıtmak için hızla EMA şeritlerinin altına düştü. Ayrıca, son zamanlardaki düşüş eğilimi gösteren mum çubuğu, satış baskısında sağlam bir yükselişi yansıttı.

LTC yatırımcıları için ilk hedef 20 EMA bölgesindeki retlerden kurtularak bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmek olmalıdır. Eğer bu bölgedeki retler devam ederse LTC yatırımcıları kısa süreli bir geri çekilmeyle karşılaşabilir.

Litecoin (LTC) Yorum

Altcoinin satın alma canlanması, geçen ay daha yüksek zirveleri test etmesine neden oldu. Ayılar 64 dolarlık tavan fiyatı aştırmazken LTC bu zaman diliminde yükselen bir kanal içinde hareket etti. EMA şeritlerinin sınırına yakın kısa bir sıkıştırma aşamasından sonra, popüler altcoin şeritlerin altında düşüş eğilimi gördü. Son geri çekilmede 53,7 dolar bölgesi güçlü destek görevini başarıyla üstlendi. EMA şeritleri güneye bakarken, ayılar kısa vadeli trendi yönlendirmeyi amaçlıyordu.

53 dolardan ani bir toparlanma, alıcıların EMA’ların yakınında yavaş hareket eden bir aşamayı kışkırtmasına yardımcı olabilir. Nitekim yazı hazırlandığı sırada alıcıların yapmaya çalıştığı da budur. Fakat aynı anda Bitcoin satıcıları 21.000 dolar seviyesini kırmak için çabalıyor. Günlük kapanışa az bir süre kala fiyatların daha da hareketlenmesi olasıdır.

LTC için 53 dolar dolar altındaki kapanış 50 dolarlık talep bölgesinden bir sıçramayla neticelenebilir. Düşüş senaryosundaki en iyi ihtimal bu gibi görünüyor. Güneye giden Göreceli Güç Endeksi (RSI), güçlü bir satış avantajı ortaya koydu. Devam eden bir geri çekilme, önümüzdeki günlerde satıcıları daha fazla güçlendirebilir. Bununla birlikte, OBV’nin daha yüksek dipleri hafif bir yükseliş ayrışmasını vurguladı. Destek seviyesindeki nihai bir artış, alıcıların kısa vadeli kayıpları telafisine yardımcı olabilir. Şimdilik 53 dolar bölgesinin korunuyor olması yükseliş beklentisini destekler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.