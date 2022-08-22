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Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!

Dünyanın en büyük giyim markalarından birisi olarak bilinen Nike, dijital ürünler alanında da zirveyi ele geçirmiş gibi görünüyor.
23:59
22 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika’nın en ikonik spor markası Nike’ın, NFT satışları sonrasında dünyanın en çok kazanan markası olduğu ortaya çıktı. Dune Analytics’ten alınan verilere göre, marka 185 milyon dolarlık satışla NFT satışlarından en çok kazanan markalar listesinin başında yer aldı. Listedeki bir sonrakinden yedi kat daha yüksek olan toplam gelire ek olarak, Nike ayrıca toplam işlem sayısını 67.000’in üzerine çıkardı.

Başka Şirketlerde Hareket Var

Bu arada, diğer atletizm ve moda şirketleri listedeki ilk beşe hakim oldu. Bunu sırasıyla 25 milyon dolar, 12 milyon dolar ve 11 milyon dolar toplam gelirle Dolce & Gabbana, Tiffany ve Gucci izledi. D&G 9.000’den fazla işlemle lider konumda. Onu neredeyse 4.000 işlemle Gucci takip ederken, Tiffany bu tutarı yalnızca 74 işlemden kazanmayı başardı.

Adidas 10 milyon dolarlık toplam gelirle beşinci sırada yer alırken, 51.000’in üzerinde işlem hacmiyle ikinci sırada yer aldı.

NFT Satışları

Non-Fungiblecom’dan alınan verilere göre, bu yılın ilk mayıs ayındaki tekil artış dışında, veriler NFT satışlarının geçen yıl boyunca düştüğünü gösteriyor. Yaklaşık bir yıl önce, günlük satış sayısı 27 Ağustos’ta yaklaşık 210.000’e ulaşırken, 29 Ağustos’ta günlük satışlar için aynı şey gerçekleşti ve yaklaşık 430 milyon dolar hacme ulaştı.

Satış sayısı, Ocak ve Şubat aylarındaki güçlü hareketlilik dönemi dışında, kripto para birimlerinin fiyatının ve günlük NFT satışlarının da düşmeye başladığı geçen yılın sonuna kadar 120.000’in üzerinde kaldı.

Bu hafta itibariyle, hacim sadece 19.000 işleme düştü ve toplam satışlarda 6 milyon dolar gibi bir fiyata gerilendi.

Bored Ape Lider

Ancak, NFT satışlarındaki düşüşe rağmen, bazı koleksiyonlar satış listelerine hakim olmaya devam ediyor. CryptoSlam’den alınan verilere göre, son 24 saat içinde ilk 10 NFT satışı yalnızca Bored Ape Yacht Club NFT’lerinden oluşuyordu.

En iyi Bored Ape 150 Ethereum’a veya kabaca 242.000 dolara satıldı. Koleksiyonun satışları geçen gün %54 artarak toplam 3 milyon doları aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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