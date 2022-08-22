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Tarihi Kripto Hack Olayında Sular Durulmuyor! Para Hareket Ediyor!

Kripto para tarihinin en büyük hacki Ronin Network olaylarında sular bir türlü durulmuyor. Hackerlar parayı kademeli olarak taşıyorlar.
23:30
22 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Blockchain geliştiricisi ve araştırmacısı BliteZero’nun son raporuna göre, Ronin bilgisayar korsanları çalınan varlıkları Ethereum ağından Bitcoin ağına aktardı.

Mart ayındaki Ronin köprüsü olayının ardından, bilgisayar korsanları 625 milyon dolar değerinde USDC ve ETH’yi Ethereum tabanlı kripto platformu Tornado Cash’e taşıdı. Bu, yasa yetkililerinin fon akışını izlemesini zorlaştırdı. Ancak Tornado’dan skandalından sonra, bilgisayar korsanları hala işlemleri gizlemeye çalışıyor.

SlowMist’in 2022 Yıl Ortası Blok Zinciri Güvenliği raporuna katkıda bulunan bir zincir içi araştırmacısı, bilgisayar korsanının davranışını uzun zamandır takip ediyor. Aslında 23 Mart olayından bu yana, çalınan parayla gerçekleşen işlemlerin takibinin başında SlowMist yer alıyor.

Peki, Paraya Ne Oldu?

Raporda, 28 Mart’ta, Kuzey Koreli siber suç grubu Lazarus Group’un üyesi olduğu düşünülen bilgisayar korsanlarının, fonların yalnızca küçük bir kısmını (6,249 ETH) merkezi borsalara aktardığı iddia edildi. Bunlara Huobi (5.028 ETH) ve FTX (1.219 ETH) de dahil.

6249 ETH, merkezi borsalar üzerinden BTC’ye dönüştürülmüş gibi görünüyor. Sonraki aşamada, bilgisayar korsanları 6 Mayıs onaylı Bitcoin gizlilik aracı Blender’a 439 BTC (20.5 milyon $) gönderdi.

Araştırmacı ise şu açıklamayı yaptı:

Cevabı Blender yaptırım adreslerinde buldum. Çoğu Blender yaptırım adresi, Blender’ın Ronin korsanları tarafından kullanılan para yatırma adresleri ile aynı. Borsalardan çekildikten sonra tüm fonlarını Blender’a yatırdılar.

Araştırmacı, borsalardan alınan toplam para miktarının 20,72 milyon dolar olduğunu ekledi. Bu açıklamayı ABD Hazinesi tarafından yapılan iddia doğrultusunda gerçekleştirdi.

Bitcoin Ağında Çalınan Fonlar

Bilgisayar korsanları 1INCH veya Uniswap kullanarak kalan varlıkları renBTC olarak değiştirdi. Ren Protokolü ile çalışan renBTC, Ethereum ağında çalışan Bitcoin’e bağlıdır. Ren’in blok zincirler arasında değer taşıma yeteneği, bilgisayar korsanlarının Ethereum varlıklarını Bitcoin ağına bağlamasına izin verdi.

Paranın çoğu daha sonra bilgisayar korsanları tarafından Blender ve ChipMixer gibi kripto para birimi karıştırıcılarına gönderildi. Blender için biraz para çıkarmadan önce parayı ChipMixer’a aktardılar. BliteZero, daha zor olacağını düşünmelerine rağmen artık bilgisayar korsanlarını analiz etmeye çalıştıklarını belirterek Twitter tartışmasını sonlandırdı.

Ronin köprüsü saldırısı, kripto suç tarihindeki en büyük saldırılardan biri. Önemli köprü zinciri saldırıya uğradı ve 173.600 Ethereum ve 25.5 milyon USDC veya kabaca 600 milyon dolardan fazla bir kayba neden oldu. Çalınan para 23 Mart’taki ihlalin ardından FTX, Huobi ve CryptoCom’a transfer edildi. Aynı şekilde, bu şirketlerin her biri parayı takip etmek için adımlar atmaya söz verdi.

Ayrıca, bu olay sonrasında Ronin Ağı para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

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