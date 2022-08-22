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NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?

NFT'ler için altın çağın başlaması için bazı gereklilikler bulunuyormuş gibi görünüyor. Metaverse evrenindeki gelişimler ise kilit rol oynayabilir.
23:00
22 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir çalışma, 2022’de NFT ile yapılan işlemlerin 2027 yılına kadar 24 milyon doların üzerine çıkacağını ve bu işlemlerin 40 milyon doları aşacağını bildiriyor.

Sekiz aydan fazla süredir yaşanan düşüş göz önüne alındığında, merkezi olmayan teknoloji hayranlarının kripto para birimleri yerine NFT’leri seçmesi pek de şaşırtıcı değilmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, araştırmacılar, NFT’lerin benimsenmelerinde yaşanan artışa rağmen, hala yatırım riski altında oldukları konusunda uyarıyorlar.

Dolandırıcılık Riskleri Artıyor

Avrupa araştırma merkezi Juniper Research, yayınladığı raporda, yatırım şirketlerinin NFT’ye yatırım yapmaları durumunda itibarlarını zedeleyebileceklerini vurguladı. Bunun nedeni, NFT’lerin birkaç kez dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerle ilişkilendirilmiş olmasıdır. Öte yandan, çevresel etkisi konusunda da endişeler bulunuyor.

Juniper Research, ticaretin yalnızca çevreyle ilgili sorunları istikrara kavuşturmak ve aynı zamanda yatırımcıları dolandırıcılıktan korumak amacıyla düzenlenmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Benzer şekilde, araştırmalar Metaverse tabanlı NFT ticaretinin 5 yıl içinde artacağını tahminleri ortaya koyuyor.

Tüm bu araştırmalar, Avrupa’daki veya dünyanın başka yerlerindeki teknoloji şirketlerini NFT’lere yatırım yapmaya teşvik etmeye hizmet ediyor. Bu sayede genç bir topluluğu kendine çekerek pazarın büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyorlar.

Metaverse Teknolojisi, NFT’leri Şekillendirecek

NFT pazarına yönelik tüm görünüm umut verici görünüyor olsa bile, Metaverse teknolojisi geliştirilmediği takdirde bu mümkün olmayabilir. Bunun yerine araştırma, Metaverse’e dayanıyorlarsa NFT’lerin hızla büyüyeceği olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor. Bunun nedeni, Metaverse’in açık artırmalarda veya NFT video oyunlarında bulunan koleksiyonlar aracılığıyla sanal ticarete değer vermesi diyebiliriz.

Sanat endüstrisi, elle tutulur parçalarına değer katmak için NFT’lerin satın alınmasından da yararlanıyor. Çevrimiçi olarak NFT’ler edinerek önerilen her şey, uzun vadeli gelişiminiz için gerekli olabilir.

Bu arada, kripto piyasası düşmeye devam ediyor ve bu da önde gelen yatırımcıları için cesaret kırıcı bir tablo çiziyor. Bununla birlikte, Bitcoin ve Ethereum’un önümüzdeki birkaç gün içinde değer kazanması ile birlikte tüm sektöre istikrar gelebilir.

Öte yandan, NFT pazarının tahminlere dayalı olarak genişlemeye devam etmesi konusunda endüstrinin daha cazip ürünler yaratması bekleniyor. Bu sanal piyasa, kripto para birimleri gibi yoğun bir şekilde düzenlenmemiş durumda ve her şeyin bu şekilde kalması mümkün olabilir.

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