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Kıdemli Analistten Ethereum İçin Kötü Haber: Bu Seviyeye Düşebilir!

Uzman analist Justin Bennet Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ethereum'un yüzde 80 gerileyebileceğini öne sürdü!
21:50
22 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen bir kripto para analisti lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) önümüzdeki aylarda bir çöküş yaşayabileceğini öne sürdü.

Ethereum’da Dip Seviyeler

Popüler kripto para analisti Justin Bennett Twitter üzerinden 105.500 takipçisine, Ethereum’un 2022 yılının sona ermesiyle birlikte mevcut ayı piyasasının da etkisiyle 300 dolar civarına kadar gerileyebileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2023 yılı içerisinde Ethereum’un fiyatında ciddi bir düşüş yaşayacağın ve dip seviyesinin muhtemelen 1.000 dolardan 300 dolar seviyesine kadar gerileyeceğini öngörüyorum. Bazı yatırımcılar ‘bu asla olmayacak’ diyeceklerdir. Son kripto para ayı piyasasında da benzer düşünceler mevcuttu. Ayrıca bu yıl içerisinde yaşanan düşüş, küresel bir durgunluk, hisse senetleri için yaşanacak bir ayı piyasası ve birçok gelişmiş ülkede yeni zirvelere tırmanan enflasyon oranlar belli olmadan gerçekleşti. Bu sebepten olası düşüş senaryosu mümkün görünüyor.

Yazı kaleme alındığında Ethereum 1.579 dolar seviyesinden işlem görüyor. için Justin Bennett’in hedefine doğru bir hareket, piyasa değerine göre en iyi altcoin olan Ethereum için yaklaşık %80 oranında bir düşüşü işaret ediyor.

Kripto Paralara DXY Engeli

Lider akıllı sözleşme platformunun ardından kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’i (BTC) ele alan kıdemli analist, BTC’nin kanal desteğinin ardından daha düşük seviyelere gelebileceğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin yüksek bir düşüş ile karşı karşıya kalabilir. Ben kripto para biriminin daha düşük seviyelere gerileyeceğini düşünüyorum.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin Justin Bennett’in belirlediği trend çizgisi desteğinin altında 21.319 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Justin Bennett, ABD dolarını diğer para birimleri sepetine karşı sabitleyen ABD dolar endeksinin (DXY) yükseliş hareketine devam etmesini beklediğini söyledi. Ayrıca yükselen bir DXY’nin hem Bitcoin hem de Ethereum için iyiye işaret olmadığını belirterek konu hakkında açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün yaşanan hisse senetleri ve kripto para birimlerinin geri çekilmesi, DXY’nin geri kazanımı sebebiyle meydana geldi. DXY olmadığı sürece trend sizin dostunuzdur.

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