Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Binance CEO’su Çok Kritik Bir Uyarıda Bulundu! Bu Borsalar Kötü Niyetli!

Binance CEO’su Çok Kritik Bir Uyarıda Bulundu! Bu Borsalar Kötü Niyetli!

CZ hangi kripto para borsasını hedef gösterdi? En büyük borsalardan biri bu iddialara neden cevap verdi?
21:35
22 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su çok kritik bir uyarı paylaştı. CZ’ye göre birçok borsa bu yasa dışı süreci işletiyor ve kullanıcılarını adeta soyuyor. Peki CZ bir hedef verdi mi? FTX borsası hedef alınıyor olabilir mi? Kritik uyarının detayları ve daha fazlası haberimizde.

Binance CEO’su Uyardı

Binance CEO’su Changpeng Zhao, yatırımcıları birçok borsa tarafından yapılan bir uygunsuzlukla ilgili uyardı. Açıklama, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’ndan (FDIC) ihtar mektupları alan birçok borsanın hemen ardından geldi. Bu uygunsuzluk “Called jitters or front running” olarak isimlendiriliyor. Bir kullanıcının satış veya satın alma emrinin bir borsada takılıp kalmasını ve daha yeni siparişlerin arka arkaya ilerlemesini içeren bu şey “insider trading” (içeriden öğrenenler) kapsamında bir uygulama olduğu için geleneksel borsalarda yasadışıdır. Tüm bilgiler sipariş defterinde halka açık olduğundan kripto para birimi endüstrisinde bu yasa dışı değil ancak etik olarak da doğru bulunmuyor.

Binance CEO’su sadece yanlış uygulamayı duyurmakla kalmadı, aynı zamanda söz konusu platformda birkaç VIP yatırımcıyla iletişim kurduğunu da iddia etti. Görünüşe göre, ona bu uygulamanın gerçekleştiğinden haberdar olduklarını söylediler. CZ, kripto para piyasalarındaki kötü niyetli oyuncularla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Binance CEO’su Zhao herhangi bir kripto para borsasının ismini vermese de birçok kullanıcı FTX’in hedeflendiğini düşünüyor. FTX CEO’su SBF ise bir kullanıcının kendisine ilettiği bu paylaşımları reddetti ve kendilerinden bahsedilmediğini söyledi. SBF, FTX emir defterinin her zaman kullanıcıdan bağımsız olduğunu ve sipariş önceliğini asla değiştirmediğini söyledi.

Devlerin Savaşı

CZ’nin yukarıdaki açıklaması Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun SmartAssets, FDICCrypto, Cryptonews ve Cryptosec olmak üzere beş kripto para borsasına gönderdiği ihtarın ardından geldi. Bu mektuplar, bu platformların “kriptoyla ilgili bazı ürünlerin FDIC sigortalı olduğu veya aracılık hesaplarında tutulan hisse senetlerinin FDIC sigortalı olduğu” gibi yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

Binance ve FTX, önde gelen küresel kripto para borsalarından ikisidir ve genellikle birbirlerine keskin rekabet sağlar. Sektörün piyasa çöküşleri ve artan hükümet düzenlemeleri gibi kriz üstüne krizle karşı karşıya olduğu şu anda, Zhao’nun müdahalesi oldukça önem kazanıyor. CZ net bir hedef göstermese de SBF bu iddialara yukarıdaki gibi cevap vermek durumunda kaldı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
Sıfırdan Binance Borsası Öğreniyorum 11
Sıfırdan Binance Borsası Öğreniyorum 11
Sıfırdan Binance Borsası Öğreniyorum 10
Sıfırdan Binance Borsası Öğreniyorum 10
Binance Labs’dan DeFi Platformuna Yeni Girişim!
Binance Labs’dan DeFi Platformuna Yeni Girişim!
Sıfırdan Binance Borsası Öğreniyorum 9
Sıfırdan Binance Borsası Öğreniyorum 9
Bu Ülkede Kredi Kartıyla Kripto Para İşlemleri Başlıyor!
Bu Ülkede Kredi Kartıyla Kripto Para İşlemleri Başlıyor!
Binance’den Son Dakika Duyurusu: Bu 7 Kripto Para Birimi Delist Ediliyor!
Binance’den Son Dakika Duyurusu: Bu 7 Kripto Para Birimi Delist Ediliyor!
Binance CEO’sundan Bu Karar İçin Uyarı: Volatiliteye Sebep Olabilir!
Binance CEO’sundan Bu Karar İçin Uyarı: Volatiliteye Sebep Olabilir!
Binance CEO’su Devletleri Eleştirdi! Neden Mantıklı Değil?
Binance CEO’su Devletleri Eleştirdi! Neden Mantıklı Değil?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022