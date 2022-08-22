CZ hangi kripto para borsasını hedef gösterdi? En büyük borsalardan biri bu iddialara neden cevap verdi?

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su çok kritik bir uyarı paylaştı. CZ’ye göre birçok borsa bu yasa dışı süreci işletiyor ve kullanıcılarını adeta soyuyor. Peki CZ bir hedef verdi mi? FTX borsası hedef alınıyor olabilir mi? Kritik uyarının detayları ve daha fazlası haberimizde.

Binance CEO’su Uyardı

Binance CEO’su Changpeng Zhao, yatırımcıları birçok borsa tarafından yapılan bir uygunsuzlukla ilgili uyardı. Açıklama, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’ndan (FDIC) ihtar mektupları alan birçok borsanın hemen ardından geldi. Bu uygunsuzluk “Called jitters or front running” olarak isimlendiriliyor. Bir kullanıcının satış veya satın alma emrinin bir borsada takılıp kalmasını ve daha yeni siparişlerin arka arkaya ilerlemesini içeren bu şey “insider trading” (içeriden öğrenenler) kapsamında bir uygulama olduğu için geleneksel borsalarda yasadışıdır. Tüm bilgiler sipariş defterinde halka açık olduğundan kripto para birimi endüstrisinde bu yasa dışı değil ancak etik olarak da doğru bulunmuyor.

Binance CEO’su sadece yanlış uygulamayı duyurmakla kalmadı, aynı zamanda söz konusu platformda birkaç VIP yatırımcıyla iletişim kurduğunu da iddia etti. Görünüşe göre, ona bu uygulamanın gerçekleştiğinden haberdar olduklarını söylediler. CZ, kripto para piyasalarındaki kötü niyetli oyuncularla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Binance CEO’su Zhao herhangi bir kripto para borsasının ismini vermese de birçok kullanıcı FTX’in hedeflendiğini düşünüyor. FTX CEO’su SBF ise bir kullanıcının kendisine ilettiği bu paylaşımları reddetti ve kendilerinden bahsedilmediğini söyledi. SBF, FTX emir defterinin her zaman kullanıcıdan bağımsız olduğunu ve sipariş önceliğini asla değiştirmediğini söyledi.

Devlerin Savaşı

CZ’nin yukarıdaki açıklaması Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun SmartAssets, FDICCrypto, Cryptonews ve Cryptosec olmak üzere beş kripto para borsasına gönderdiği ihtarın ardından geldi. Bu mektuplar, bu platformların “kriptoyla ilgili bazı ürünlerin FDIC sigortalı olduğu veya aracılık hesaplarında tutulan hisse senetlerinin FDIC sigortalı olduğu” gibi yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

Binance ve FTX, önde gelen küresel kripto para borsalarından ikisidir ve genellikle birbirlerine keskin rekabet sağlar. Sektörün piyasa çöküşleri ve artan hükümet düzenlemeleri gibi kriz üstüne krizle karşı karşıya olduğu şu anda, Zhao’nun müdahalesi oldukça önem kazanıyor. CZ net bir hedef göstermese de SBF bu iddialara yukarıdaki gibi cevap vermek durumunda kaldı.