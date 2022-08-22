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Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?

Uniswap borsasının tokeni olarak bilinen UNI, yükselmesine rağmen kalıcı yükseliş için belirli bölgeleri korumak zorunda görünüyor.
21:20
22 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uniswap (UNI), 28 Temmuz’da son zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri aşağı doğru hareket ediyor, ancak potansiyel olarak kısa vadeli bir düzeltici yapıyı da tamamlamış olabilir.

UNI, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 45 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altında hareket ediyordu. Aşağı yönlü hareket sonucunda Haziran ayında 3,33 dolara kadar düştü. Ek olarak, haftalık RSI’da tüm zamanların en düşük değeriyle birleşti.

Fiyat Artışa Geçti

Fiyat o zamandan beri artıyor ve Haziran ayının sonlarında hattan çıkmayı başardı. Yukarı hareket, fiyatı, 28 Temmuz’da 9.83 dolara kadar yükseltti. O sırada, haftalık RSI 50’nin üzerine çıkma girişiminde bulundu. Ancak bu girişim başarısız oldu.

En yakın direnç alanları 9 dolar ve 16 dolar. Trendin yükseliş olarak kabul edilebilmesi için UNI’nin 50’nin üzerinde bir RSI artışıyla birlikte ilkinden çıkması gerekiyor.

Mevcut UNI Modeli

Günlük grafik çelişkili işaretler veriyor. Ayı tarafında, fiyat yükselen bir destek çizgisinden ayrıldı. Ayrıca günlük RSI 50’nin altında seyrediyor. Boğa tarafında, günlük RSI’daki yükseliş sapma trend çizgisi hala sağlam görünüyor. Bu eğilim çizgisi, devam eden tüm yukarı yönlü hareketlerden önce başlamıştı. Dolayısıyla, trendin yönünü belirlemek için daha düşük bir zaman dilimine bakmak gerekiyor olabilir.

Yazar ve analist @BigCheds, UNI grafiğini tweetledi ve yükseliş eğiliminin bozulmadan kalması için fiyatın 8 doların üzerinde kalması gerektiğini belirtti.

Fiyat o zamandan sonra bu bölgenin altına düşerken, dalga sayısı, Haziran ayının en düşük seviyelerinden bu yana UNI’nin beş dalgalı bir yukarı hareketi tamamladığını ve bunun da 9,83 dolar ile en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bir dip için en olası alan 6,34 dolar ile 6,58 dolar arasında olabilir. Bu, tüm yukarı hareketin 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi civarında bulunuyormuş gibi görünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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