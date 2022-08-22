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Kral kripto para 21.350 dolardan alıcı buluyor. Tüm kripto paraların piyasa değeri ise birkaç kez 1 trilyon doların altına düştü. Yatırımcılar temmuz ayında başlayan toparlanmanın ardından yeniden kırmızıya boyanmış ekranlarla karşılaştı. Peki bu düşüş daha ne kadar devam edecek? Kripto paralar için yükseliş ne zaman başlayacak?

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Kripto para piyasası son çöküşün ardından bir miktar toparlanırken stablecoin girişi ve borsalardaki rezervlerin önemli ölçüde düştüğü bildiriliyor. Bununla birlikte, balina cüzdanındaki stablecoinler de azaldı. Bu veri, piyasadaki geri dönüşe dair önemli bir sinyal olabilir. Glassnode tarafından yayınlanan son verilere göre dünyanın en büyük ikinci stablecoin’i döviz mevduatı büyük ölçüde düştü. USDC için döviz mevduatlarının sayısı 17 ayın en düşük seviyesi olan 138.25’e ulaştı. Önceki 17 ayın en düşük seviyesi olan 138,81 23 Mart 2021’de kaydedildi.

Başka bir güncellemede Glassnode, USDC’nin yüzde 1’lik cüzdan adresleri tarafından tutulan arz yüzdesinin 22 ayın en düşük seviyesi olan %87,66’ya düştüğünü açıkladı. Son 22 ayın en düşük seviyesi 20 Ağustos 2022’de kaydedildi. USDC döviz giriş hacmi ise 11 ayın dibine ulaştı. Uzmanlara göre USDT, USDC, BUSD ve DAI, borsadaki tüm rezervler ve girişler azalıyor.

Bu durum şimdilik piyasadaki düşük satın alma gücüne işaret ediyor. Yani yatırımcılar yeni ralliye henüz hazır olmayabilir.

Kripto Para Uzman Yorumları

Devam eden düşüş henüz başlamadan önce yatırımcıları uyaran Capo haklı çıtı. Peki son piyasa beklentileri neler? Öğlen saatlerinde Twitter adresine giden Capo, ilk olarak 22.500 dolar ile 23.500 dolar arasında bir ikinci tepe bekliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Kulağa pek hoş gelmese de son yerel zirvenin ardından popüler analist Bitcoin için 19.000 dolara kadar düşüş bekliyor. Bu seviyenin kırıldığı senaryoda ise 16.000 dolara kadar daha derin bir dip işaretlenebilir.

Capo tarafından paylaşılan tahmin altcoinlerde tam bir yıkıma işaret ediyor. Bu senaryoda altcoinlerin %50’nin üzerinde düşüş yaşadığını görebiliriz.

Diğer popüler bir analist Michael Poppe ise her zaman olduğu için daha fazla iyimser. ABD borsalarıyla uyumlu hareket eden S&P 500 için bir tahminde bulunan analist bu geri çekilmenin çok fazla sürmeyeceğini düşünüyor.

Yukarıdaki grafikte gördüğünüz hareket gerçekleşirse BTC benzer bir performans sergileyecektir. Poppe bu tahmini 18:00 sularında paylaştı.