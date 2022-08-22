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19 Ağustos’ta kripto para piyasalarının genelinde büyük satışlar yaşansa da kripto para yatırım ürünleri geçen hafta 9 milyon dolarlık küçük çıkışlar gördü. CoinShares’in son “Dijital Varlık Fonu Akışları” raporuna göre, Bitcoin (BTC) üst üste üçüncü haftada toplam 15 milyon dolarlık para çıkışı görürken, Ethereum (ETH) geçen hafta 3 milyon dolarlık para girişi gördü. Bu, yatırımcıların 15 Eylül’de gelmesi beklenen The Merge güncellemesinden dolayı Bitcoin yerine Ethereum’a ilgi gösteriyor olmalarının bir göstergesi.

Küçük Çıkışlarla Geçen 1 Hafta

Dijital varlık yönetimi şirketi CoinShares, 19 Ağustos’ta sona eren hafta için “Dijital Varlık Fonu Akışları” raporunu yayınladı. Rapor, dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta 9 milyon dolarlık küçük para çıkışlarının görüldüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, dijital varlık yatırım ürünleri, yıllık ortalamada hala yüzde 55 düşüşle 1 milyar dolar hacimde seyrediyor.

Rapor, şu anda kripto para piyasaları üzerindeki satış baskından dolayı yatırımcıların düşük katılımını işaret ediyor. Para çıkışlarının büyük çoğunluğu ABD, Almanya ve İsveç’ten gelirken, Brezilya, İsviçre ve Avustralya’daki yatırımcıların kripto para yatırım ürünlerine para akıttığı görülüyor.

Bitcoin (BTC) yatırım ürünleri, arka arkaya üçüncü çıkış haftasında 15 milyon dolarlık çıkış gördü. Bitcoin (BTC), Fed‘in faizi artırmaya devam edeceği beklentilerini çevreleyen FUD’dan dolayı hafif negatif bir yatırımcı ilgisi görüyor. Bununla birlikte, short Bitcoin ürünlerine geçen hafta toplam 0.2 milyon dolarlık küçük para girişleri görüldü.

Ethereum (ETH) yatırım ürünleri, toplam 3 milyon dolarlık para girişi gördü. Bu girişle birlikte 9 haftalık dönemde toplam 162 milyon dolarlık para girişi kaydedildi. Sürekli para girişleri, The Merge güncellemesi ve güncellemenin tarihinin netleşmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Çünkü Ethereum çekirdek geliştiricileri, The Merge’nin 15 Eylül’de yayınlanmasını beklediklerini açıkladılar.

Öte yandan Cardano (ADA), XRP (XRP) ve Binance Coin (BNB) dahil olmak üzere diğer altcoin yatırım ürünleri hafif para girişleri görürken, Solana (SOL) ise ikinci haftada toplam 1.4 milyon dolarlık para çıkışı gördü. Raporun bu kısmı kurumsal yatırımcıların yaklaşmakta olan bir kripto para piyasaları rallisi için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Blockchain ürünleri de geçen hafta 1.6 milyon dolarlık para çıkışıyla olumsuz tarafta kaldı.

Kurumsalların Yaklaşımı

Geçtiğimiz hafta piyasaların genelindeki satışların ortasında kurumsal yatırım ürünlerinde nispeten daha küçük satışların yaşandığı görülüyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları geçen hafta yüzde 10’un üzerinde düşerek önceki kazanımlarının büyük çoğunluğunu kaybetti.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları şu anda sırasıyla 24 saatte yaklaşık yüzde 1 ve yüzde 3 düşüşle 21 bin 307 dolar ve bin 571 dolardan işlem görüyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ve altcoin‘lere olan yaklaşımı, balinalardan ve bireysel yatırımcılardan nispeten daha güçlü duruyor.