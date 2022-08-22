Shiba Yakımları SHIB’i 1 Dolara Taşıyabilir Mi? İşte Detaylar!
Elde edilen son verilere göre Shiba yakımları devam ediyor. Ancak yatırımcıların 1 dolar konusunda çok da heyecanlı olmaması gerekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde yaşadığı artış ile dikkatleri üzerine çeken piyasa değeri bakımından ikinci en büyük meme token Shiba Inu, yakımlar ile de adından bahsettirmeye devam ediyor. Her ne kadar şu anda yakımların fiyat üzerinde net bir etkisi görülmese de analistler uzun vadede yakımların SHIB fiyatını etkileyebileceği görüşünde.
Shiba Inu Yakımları
- Shiba Inu Topluluğu, 24 saat içinde 125.34 milyon adet Shiba Inu’yu (SHIB) yaktı.
- Oyun Geliştiricisi Travis Johnson’ın SHIB Super Store’u, ilk olarak burning cüzdanına 49.5 milyon adet SHIB göndererek bu son yakımlara ön ayak oldu.
- Kasım 2021’den bu yana, Travis Johnson’ın SHIB Super Store’u, toplamda 2.74 milyar adet Shiba Inu tokenı’nı yok etti.
- SHIB Burn izleyicisi Shibburn com, Shiba Inu meraklılarının son 24 saat içinde 11 işlemle toplam 125.342.401 (125.34M) SHIB yaktığını bildirdi.
- Haftalık olarak ise Shiba Inu topluluğu, yedi gün içinde 106 ayrı işlemle 582.646,458 (582.64M) token’ı kalıcı olarak dolaşımdan kaldırdı.
- Token yakımları, hiçbir zaman kullanılmamış ve kullanılmayacak olan ve “ölü cüzdanlar” olarak tabir edilen cüzdanlara token’lerın gönderilmesi ile yapılıyor.
Shiba Fiyatı
- 7,1 milyar dolarlık piyasa değeri ile 12. en büyük kripto para konumunda bulunan Shiba fiyatı 13 Ağustos’ta 0,000012 dolar seviyelerinden bir yükseliş başlattı.
- Shiba 14 Ağustos’ta 0,000018 dolara kadar yükseldi ve sonrasında düşüş başladı. fiyat yükselişi başlattığı seviyelere son düşüş sebebiyle geri döndü.
- Yazının kaleme alındığı sırada ise Shiba 0,000013 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
- Shiba fiyatının 1 dolar olmasının ise oldukça zor olduğunu belirtmek gerekiyor. Analistler mevcut arz sebebiyle bu seviyenin görülmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade ediyor. Hatta Shiba’nın 0,1 doları görmesinin dahi çok zor olduğu dile getiriliyor.