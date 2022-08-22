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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, piyasada başka devasa bir çöküşün ortaya çıkma olasılığı endişe yaratıyor.

Solana, Yüzde 80 Değer Kaybedebilir: Mümkün mü?

Ünlü Ethereum (ETH) savunucusu ve analist Evan Van Ness, Solana (SOL) fiyatına yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. Analistler tarafından paylaşılan teknik analize dikkat çeken Van Ness, SOL fiyatının mevcut seviyelerden %82’lik bir düşüş kaydedeceğini söyledi. Stratejist, “Ethereum katili” olarak nitelendirilen Solana’nın sıfıra çakılabileceğini iddia etti. Üç günlük SOL grafiğine işaret eden analist, önceki artış ve düzeltme döngüleriyle karşılaştırarak SOL’un bir sonraki hareketi hakkındaki görüşünü paylaştı. Nisan 2022’de SOL’un fiyatı %80’den fazla arttı ve ardından %82 değer ​​kaybettikten iki hafta sonra alarm vermeye başldı. Haziran ayında bu döngüdeki dip seviyeye ulaştığından beri, Solana %87 fiyat artışıyla başarılı bir şekilde toparlandı ve 47 dolara ulaştı.

14 Ağustos’ta kripto para piyasasındaki düzeltmenin ardından SOL yine düşüş trendine girdi ve %25 değer kaybetti. SOL, an itibariyle 34.60 dolardan işlem görüyor. Analistin varsayımı, SOL’un %80’lik düşüşe yol açacak benzer bir düşüş trendine gireceği ve altcoin’i 2021’den beri piyasanın görmediği bir seviyeye çekeceği yönünde. Peki bunun gerçekleşmesi ne kadar olası? İddia edilen %80’lik düşüş tahmini, yalnızca varlıkların geçmiş performansına dayanmaktadır ve bu, öngörülebilir gelecekte hareketleri tahmin etmenin her zaman doğru yolu olmayabilir. Böylesine önemli bir fiyat düşüşü, ancak bir bütün olarak kripto para piyasasıda meydana gelecek sert bir çöküş ile gerçekleşebilir. Ethereum veya BTC’de en az %40’lık bir fiyat düşüşü olması durumunda Solana da düşüş trendine girebilir ve 10 dolar seviyesine düşebilir.

Ripple Avukatından Korkutan Solana Yorumu:

Kripto para sektörü, geçtiğimiz haftaalrda yine bir şok yaşadı. Solana Labs’a Kaliforniya federal mahkemesinde kayıt dışı menkul kıymet satışından yasa dışı kazanç sağladığı iddiasıyla dava açıldı. Uzmanlara göre, bu davanın sonucu, bütün kripto piyasası üzerinde hayati bir etkiye yol açabilir. Solana Labs’ın tokeni Solana (SOL), bu mahmeke sürecinde ve sonucundan etkilenebilir. SOL, menkul kıymet olup olmadığı şüphesi altında işlem görecek. Bu da yatırıcı güveni açısından olumsuz bir gelişme. Ripple Labs ve yöneticileri de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından benzer suçlamalarla karşı karşıya. Kurum, Ripple’ın yerel tokeni XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte, davadaki XRP yatırımcılarının avukatı John Deaton, kripto endüstrisinin geleceği ile ilgili uyarılarda bulundu. Avukat, paylaştığı bir tweet’te, XRP bir “menkul kıymet” olarak kabul edilirse, yüzlerce toplu dava açılacağını yazdı. Sadece tokenlerin ve borsaların değil, aynı zamanda altcoin destekçilerinin de bu radarın altına girebileceğini ekledi. Deaton, XRP’nin Solana ile benzer bir davada zaten büyük darbe aldığını belirtti. Avukat, borsaların anlaşmaya dahil edilmiş toplu dava feragatlerine sahip olduğunu vurguladı. Eğer bu feragatler onaylanırsa, Ripple, Ethereum, Stellar ve Algorand gibi projeler de SEC’in sıradaki hedefi olabilir. Deaton, birçok projenin tehlikede olduğunu vurguladı.