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  •   Ripple Avukatından SEC Başkanını Kızdıracak Rapor! İşte Şok İddialar!

Ripple Avukatından SEC Başkanını Kızdıracak Rapor! İşte Şok İddialar!

SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne yönelik sert tavrına ara vermeden devam ediyor.
14:15
22 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne yönelik sert tavrına ara vermeden devam ediyor.

SEC Başkanı, Anayasal Normları Çiğniyor

SEC tarafından açılan soruşturmaların sayısı artış kaydederken, projeler ve şirketler sıranın ne zaman kendilerine geleceğini endişe içerisinde bekliyor.  Uzmanlar, SEC başkanı Gary Gensler’ın piyasaya bilinçli bir şekilde zarar vermek için elinden geleni ardına koymadığını vurguluyor. Hukuk firması CryptoLaw’ın kurucusu ve SEC-Ripple davasında XRP yatırımcılarının avukatı olan John Deaton, SEC’in yasal gücünü suistimal ettiğine dair bir rapor hazırladı. Avuktat kripto endüstrisi geliştikçe, daha fazla yatırımcının kervana katıldığını belirtti. Uzman, SEC başkanının piyasadaki krizleri fırsata çevirerek sektöre yönelik sert tutumunu daha da sertleştirdiğine dikkat çekti.

Raporda Deaton, SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto piyasasını “Vahşi Batı” olarak adlandırmasının doğruyu yansıtmadığını  iddia etti. Gensler, dijital varlıkların bazı yasa dışı faaliyetler için kullanıldığına inanıyor. Ancak güncel verilere göre kara para aklama ve dolandırıcılığın çoğu dolar kullanılarak yapılıyor. XRP avukatı, SEC başkanının yetkileri dışında ve orantısız güç kullanarak ABD ekonomisine faydalı olabilecek bir sektörü baltaladığını ifade etti. Rapora göre, Gensler yapıcı ve netlik getirecek bir regülasyon yerine piyasayı ve yatırımcıyı olumsuz şekilde etkileyecek tartışmalı girişimlerde bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse Kongre’nin SEC’in tartışmalı politikaları nedeniyle harekete geçmesini istemişti.

Kongre, Üzerine Düşeni Yapmıyor

Deaton, SEC başkanının kripto para sektörüne karşı tavrının anayasa normları çiğnediğini öne sürdü. Howey testinden bu yana her durumda, herhangi bir menkul kıymetin satıcı ve alıcı arasındaki gerçek bir ilişki sözleşmesini içerdiğini vurguladı. Ripple avukaı, SEC başkanının geçmiş faaliyetleriyle ilgili bir iç soruşturmadan kaçındığını iddia etti.

Sektörün önde gelenlerine göre, SEC başkanının serveti ve bazı şirketlerle olan ilişkisi soruşturulmalı. Avukat yrıca, Kongre’nin doğrudan dijital varlıkları düzenlemeyi içeren yeni yasa oluşturmada başarısız olduğunu vurguladı. Rapora göre, SEC başkanı sektöre darbe vurmak için bu belirsizlikten faydalanıyor. Ayrıca, kurumsal yatırımcının önündeki en büyük engel de netlik ve yasal bir regülasyon.

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