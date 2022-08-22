Flama ve bayrak modellerinde boğa ve düşüş formasyonları benzer yapılara sahip, ancak trend yönü ve hacim formasyonunda farklar bulunuyor.

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Bayrak formasyonları ve flamalar, daha kısa bir zaman diliminde, bir fiyat tablosunda daha uzun bir zaman diliminde gözlemlenen hakim fiyat eğilimine karşı hareket eden bir fiyat modelidir. Yatırımcılara, bir bayrak direği üzerindeki flamaları hatırlattığı için bu ismin verildiği ifade edilebilir.

Flama ve Bayrak Formasyonları

Bayrak deseni, fiyattaki keskin bir hareketin hemen ardından gelen ve bir karşı trend hareketi gösteren hamledeki sıkı konsolidasyon alanları olarak tanımlanabilir. Model tipik olarak beş ila yirmi fiyat çubuğundan oluşur. Bayrak desenleri, yukarı yönlü (yükseliş bayrağı) veya aşağı yönlü (düşüş bayrağı) olabilir. Bayrağın alt kısmı, önündeki bayrak direğinin orta noktasını geçmemelidir. Bayrak desenlerinin beş ana özelliği vardır:

Önceki eğilim

Konsolidasyon kanalı

Hacim düzeni

Bir kırılma

Fiyatın kırılma ile aynı yönde hareket ettiğine dair bir onay

Flama ve Bayrak Formasyonları Nasıl Çalışır?

Flama ve bayrak formasyonlarında boğa ve düşüş formasyonları benzer yapılara sahiptir, ancak trend yönü ve hacim formasyonunda ince farklar bulunuyor. Yükseliş hacmi paterni önceki trendde artar ve konsolidasyonda düşer. Buna karşılık, düşüş eğilimi, zaman ilerledikçe hacimde artma eğilimi gösterdiğinden, önce düşüş hacmi paterni artar ve ardından seviyeyi koruma eğilimi gösterir.

Bir bayrağın deseni, konsolidasyon alanı üzerindeki paralel işaretlerle de karakterize edilir. Çizgiler birleşirse, desenlere kama veya flama deseni denir. Bu modeller, devam etmeye hazır mevcut bir trende girmek için kurulum oluşturduklarından yatırımcıların kullandığı en güvenilir devam kalıpları arasında yer alıyor. Bu oluşumların hepsi benzerdir ve mevcut bir trendde benzer durumlarda ortaya çıkma eğilimindedir.

Desenler de aynı hacim ve koparma modellerini takip eder. Modeller, ilk artıştan sonra azalan işlem hacmi ile karakterize edilir. Bu, hakim trendi takip eden yatırımcıların konsolidasyon döneminde alım veya satımlarına devam etmek için acele etmek zorunda olmadıkları anlamına gelir. Böylece yeni yatırımcıların hype ile alım yapmaları ve fiyatları normalden daha hızlı bir şekilde yükseltmeleri olasılığı artmış olur.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.