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Eskiden Zcoin olarak bilinen Firo (FIRO), özel dijital nakit olmaya odaklanan bir kripto para birimidir. Platform, kullanıcıların kripto paralarını yakmalarına ve daha sonra herhangi bir işlem geçmişi olmayan yenileri için kullanmalarına izin veren Lelantus gizlilik protokolünü oluşturdu.

Firo (FIRO) Nedir?

Lelantus’tan önce, aynı zamanda, kullanımda en yaygın gizlilik protokollerinden biri haline gelen Zerocoin protokolünün pratik bir uygulamasını kodlayan ve başlatan ilk kripto para birimiydi.

Firo’nun Lelantus gizlilik protokolü ve öncülü Sigma, yapısının bir parçası olarak, diğer zk yapılarının aksine, güvenilir bir kurulum veya egzotik matematik/kriptografik varsayımlar gerektirmeyen birçok kanıttan biri olarak adlandırılan özel bir sıfır bilgi kanıtına dayanır.

Ayrıca, üçüncü tarafların bir IP adresini bir işleme bağlamasını engelleyen işlemleri yayma yöntemi olan Dandelion++’ı Ekim 2018’de dağıtan ilk projeydi.

Kasım 2018’de, Firo’nun blok zinciri, Tayland Demokrat Partisi’nin parti liderini seçmek için yaptığı ön seçimde kullanıldı. Bu, ülke çapında kullanılan 127.000’den fazla oy ile, bir blok zincirinde düzenlenen dünyanın ilk büyük ölçekli siyasi seçim olarak tarihe geçti. Firo, Ekim 2020’de Zcoin’den yeniden markalandı.

Firo, “ilk görülen” kuralının ağ çapında doğrulanabilir bir ölçümünü/oyu gerçekleştiren ve ilk görülen bloğa kilitlenen, deterministik olarak seçilen birkaç yüz masternod (LLMQ) tarafından oluşturulan bir PoW-Chainlock hibrit fikir birliği modeli kullanır. Bu noktadan sonra hiçbir yeniden düzenlemeye izin verilmediğinden, bloklar tek bir onayla kesindir. Yapılan açıklamalara göre bu aynı zamanda %51 madencilik saldırılarını da azaltır, çünkü %51 saldırısı kurulmadan önce Chainlocks’u devre dışı bırakmak için masternode ağının yarısından fazlasının güvenliğinin ihlal edilmesi gerekir.

Firo’nun madencilik algoritması, ASIC’lere karşı dirençli hale getirmek için bellek sertliğine dayanan MTP’dir. GPU madenciliği için özel olarak tasarlanmış ve kripto paranın adil dağıtımını teşvik etmek için ASIC’lere ve FPGA’lara karşı daha dayanıklı olan bir ProgPOW varyantı olan FiroPOW’a geçiyor.

Firo’nun kurucusu Poramin Insom’dur. Zerocoin protokolünün önerilen pratik uygulaması hakkında bir makale yazdığı Johns Hopkins Üniversitesi’nden Bilgi Güvenliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Insom, Firo’nun yanı sıra, aynı zamanda Satang Corporation’ın kurucu ortağıdır ve Kraliyet Tayland Silahlı Kuvvetleri’nin siber savaş bölümünde ikinci teğmen olarak görev yapmıştır.

FIRO Coin Yorum

Düşük bir işlem hacmi olsa da FIRO, yatırımcıların takip ettiği kripto para birimleri arasında yer alıyor. Yatırımcıların özellikle yeniden markalaşma sonrasında takibe aldıkları FIRO coin’in güncel verilerine bir göz atalım.

CoinMarketCap verilerine göre FIRO Coin, 541. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 2,30 dolardan işlem gören FIRO Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 4,111,021 USD olduğu görülüyor. Ayrıca FIRO Coin, 2 Aralık 2016’da 0,27 dolar ile dip seviyeyi görürken 26 Aralık 2017’de de 169 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak FIRO Coin maksimum arzının 21,400,000 FIRO olacağı ifade ediliyor.

FIRO Coin Nasıl Alınır?

FIRO Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

FIRO Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından FIRO Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD ve Tether (USDT) FIRO işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.