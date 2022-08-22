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Piyasaya Güncel Bakış: The Sandbox (SAND) ve ApeCoin’de (APE) Son Durum!

Geçen hafta içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, yeni haftaya yükseliş ile başladı.
10:10
22 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen hafta düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, yeni haftaya yükseliş ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 21.450 dolar seviyelerini aşarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,06 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox‘ın yerel kripto para birimi SAND, kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle geçen hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Geçen hafta 1,33 dolar seviyelerinden 1 dolar seviyelerine kadar gerileyen SAND, yeni haftaya ise düşük oranlı değer artışları ile başladı. SAND, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşük oranlı değer artışları ile birlikte de 1,04 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

ApeCoin (APE)

Kripto para piyasasının yeni haftaya yükseliş ile başlaması ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi son 24 saatlik zaman dilim içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi ve değer artışlarına hız kazandırdı. ApeCoin (APE) de piyasadaki yükselişin etkisiyle yeni haftaya yükseliş ile başladı ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından APE, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk 10 kripto varlık arasında yer aldı.

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