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Bitcoin (BTC) yeniden büyük hayal kırıklığı yaratırken, analistler mevcut çöküşün arkasındaki nedenlere odaklandı.

Kurumsal Yatırmcı, Satıyor: Uzın Vadede Konsolidasyon Var!

Zincür üstü analist Willy Woo tarafından paylaşılan verilere göre, Bitcoin’in 21.000 dolara düşmesine çoğunlukla kurumsal yatırımcılar tarafından 3AC ölçeğinde yapılan satışlar neden oldu. Analistin öne sürdüğü gibi, bu satış, borsalardaki negatif net coin akışı ile alakalı olabilir. Bu durum, yatırımcıların çoğunun birikim “moduna” girdiğini ve soğuk cüzdanlarında depolamak için dipten ucuz BTC paral aldıklarını göstebilir. Bu yazın başında, trader’lar çoğunlukla açık pozisyonlarını finanse etmek için ek likidite sağlarken, en düşük seviyelerinde BTC satın almadıklarından, merkezi borsalardan giriş görmedik. Borsalardaki Bitcoin net akışı etrafındaki pozitifliğe bakılmaksızın, 21.000 dolar seviyesine düşüş, Bitcoin veya Ethereum gibi risk altındaki varlıklar için olumsuz makro ortamın neden olduğu sorunların bir göstergesidir. Ne yazık ki, BTC’nin dibe ulaştığını gösteren hiçbir sinyal olmadığı için mevcut rallinin devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Daha önce analistlerinde defalarca belirttiği gibi, ABD dolarının yabancı para birimi karşısındaki yükselişi kripto para piyasası üzerindeki ana baskı kaynaklarından biri. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde başarılı bir artış ile DXY, hisse senetleri ve kripto para piyasalarındaki sert düzeltmenin ardından yeni zirvelere ulaştı. Varlıklar arasındaki ters korelasyon göz önüne alındığında, mevcut artış oranı ile kripto para piyasasında büyük bir toparlanmanın gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Willy Woo’nun kendisinin vurguladığı gibi, kripto piyasası 2018’de gördüğümüz gibi uzun süreli bir konsolidasyona girebilir.

Krizler ve İflaslar, Endişe Yarattı

Piyasadaki krizlere yenisi eklenmeye devam ediyor. Kripto şirketi Hodlnaut, para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Şirket, Singapur makamları ile yasal bir sürece başladığını belirterek çalışanlarının %80’ini işten çıkardı.

Geçen hafta, önde gelen kripto borsası platformu Coinbase, borsadaki işlem hacimlerinin %30 düşmesinin ardından son üç aylık raporlarında 1,1 milyar dolarlık büyük bir kayıp bildirirken, Alman firması Nuri, “çeşitli” gerekçelerle iflas başvurusunda bulunan en son kripto borsası oldu. Şirket, 100 milyon Euro’ya varan müşteri mevduatını riske atıyor.