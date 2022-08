Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının üzerinde yeniden kara bulutlar geziyor. Altcoinlerin önemli kısmı %20’yi aşan kayıplar yaşadı. Bitcoin’in henüz aşırı satış için dibe işaret etmiyor oluşu piyasada daha fazla tedirginliğe sebep oluyor. Fakat bu kripto para belirsizliğin hakim olduğu bugünlerde en iyi alternatiflerden biri olabilir. Peki ama neden?

Ethereum Classic (ETC)

DAO hack olayından sonra ortaya çıkan ETC bu yılın dibinden kabaca %260 yükseldi. En son ki aylık zirvesinden %27 düşen Ethereum Classic (ETC) haziran ayındaki fiyat hareketine kıyasla hala önemli kazanımlar elde edebilir. ETC‘nin son 7 gün içinde nispeten küçük bir marjla değer kaybetmesi sağlıklı bir güç işareti olabilir. Yazı hazırlandığı sırada en büyük 20’nci kripto para olan bu altcoin güne 34 dolarda devam ediyor. Günlük işlem hacmi %25 azalmış olsa da fiyat piyasanın geneline göre güçlü kaldı.

Kısa süre önce 0,5 Fibonacci seviyesinde bulunan desteği test eden ETC satış baskısını zayıflattı. Alıcıların kısa vadede 32 dolar bölgesini koruması gerekiyor.

Ethereum Classic (ETC) Geleceği Var Mı?

ETC balinalarının stablecoin arzındaki yükseliş dikkat çekiyor. İşlem hacmindeki zayıflamayla uyumlu olan bu hareket yatırımcılardaki korkuyu gösteriyor. ETC balinaları, kademeli kar satışlarıyla ellerini güçlendiriyor. ETC’nin metrikleri, kısa vadeli fiyat hareketi söz konusu olduğunda önemli bir belirsizliğe işaret etse de yaklaşan Ethereum Merge, ETC fiyatını beslemeye devam edebilir.

Madenciler, Merge sonrasında Ethereum madenciliği yapamayacak. Peki bu durum onları iflası anlamına mı gelecek? Elbette hayır, birçok şirket daha şimdiden Ethereum Classic gibi alternatif PoW projelerine yöneliyor. Bu durum 15-16 Eylül tarihindeki birleşmeye kadar ETC fiyatının artmasını sağlayabilir. Uzun vadede ekosisteminin gelişmesi fiyatta istikrarlı bir büyümeyi tetikleyecektir. Son birkaç ayda sürekli artan işlem hacmi de Merge etrafındaki coşkunun bir işaretidir.

6 Mayıs 2021 tarihinde 176 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirleyen ETC, bugün zirvenin %80 altında alıcı buluyor. Popüler altcoin 25 Temmuz 2016’da 0,45 dolara düşerek tüm zamanların en dip seviyesini görmüştü.