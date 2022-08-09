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Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?

Boğa piyasası kripto para birimlerinde bir yükseliş dönemini ve ayı piyasası da bir düşüş dönemini tanımlamak için kullanılan terimlerdir. 
13:27
9 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tüm piyasalarda olduğu gibi boğa piyasası kripto para birimlerinde bir yükseliş dönemini ve ayı piyasası da bir düşüş dönemini tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Boğa piyasası küresel olarak karşımıza bull market olarak çıkarken ayı piyasası da bear market olarak çıkıyor.

Ayı Piyasası Nedir?

Ayı piyasası, bir piyasanın uzun süreli fiyat düşüşleri yaşadığı zamandır. Tipik olarak, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissiyatı durumunda kripto para birimlerinin fiyatlarında yüzde 90’lara varan düşüşler yaşanabilir. Bu noktada bir dönemin ayı piyasası olarak değerlendirilebilmesi için en az iki aylık bir düşüş sürecinin yaşanması gerektiği düşünülüyor.

Ayı piyasalarında genel olarak 4 aşama olduğu düşünülüyor:

  • İlk aşama, yüksek fiyatlar ve yüksek yatırımcı duyarlılığı ile karakterize edilir. Bu aşamanın sonlarına doğru yatırımcılar piyasalardan çekilmeye ve kâr almaya başlar.
  • İkinci aşamada, kripto para fiyatları keskin bir şekilde düşmeye başlar, ticari faaliyet ve şirket karları düşmeye başlar. Ayrıca olumlu olabilecek ekonomik göstergelerin de ortalamanın altına düştüğü görülür. Duyarlılığın da düşmesi ile birlikte bazı yatırımcıların panik satışlar yapmaya başladığı görülür.
  • Üçüncü aşamada, spekülatörlerin piyasaya girmeye başladığını ve bunun sonucunda bazı fiyatları ve işlem hacmini artırdığını görebiliriz.
  • Dördüncü ve son aşamada ise kripto para fiyatları düşmeye devam eder ancak bir yavaşlama olduğu görülür. Düşük fiyatlar ve iyi haberler yeniden yatırımcıları çekmeye başladığında, ayı piyasasının sonunun geldiği yorumları yapılır.

Boğa Piyasası Nedir?

Ayı piyasasının tam tersi olan boğa piyasaları, bir piyasada uzun süreli fiyat artışlarının yaşandığı zamandır. Boğa piyasaları, iyimserlik, yatırımcı güveni ve güçlü sonuçların uzun bir süre devam etmesi gerektiği beklentileri ile karakterize edilir. Dolayısıyla bu dönemlerde ara düşüşler olsa da genel olarak piyasada yatırımcıların yükseliş hissiyatında olduklarını görüyoruz.

Analistlere göre boğa piyasasında kar elde etmek isteyen yatırımcılar, öncelikle fiyatlar yükseldiğinde değil yükselmeden önce alım yapmalı ve yükselişler yaşandığı sırada da satış yapmalı. Yapılan açıklamalarda her ne kadar Dip ve zirvenin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek zor olsa da boğa piyasalarında kayıpların çoğunun minimum düzeyde olacağı ve genellikle geçici olacağı düşünülüyor.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

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