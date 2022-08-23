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XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!

En popüler altcoinlerden olan XRP, ADA ve SHIB üçlüsü ilerleyen saatlerde hangi seviyeleri görebilir.
20:10
23 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 21.000 dolar seviyesini yeniden korumaya aldı ve 21.500 doların üzerinde alıcı buluyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birim olan BTC, FED üyelerinden gelen şahin açıklamaların ardından yönünü aşağıya çevirmişti. Ancak 21.000 doların altında kalıcı olmadı ve yeniden toparlanmaya başladı. Bu durum altcoinlerde de gözle görülür artışlar yaşanmasına neden oldu.

Ripple (XRP)

XRP yazı hazırlandığı sırada 0,3370 dolardan işlem görüyor. 19 Ağustos’ta keskin bir düşüşün ardından yatay hareketine devam eden altcoinde talep eksikliği dikkat çekiyor. RSI ise nötr bölgenin altında 41 puandadır. Bu durum alıcılardaki zayıflığı teyit ediyor. OBV ise halen düşüş trendine dikkat çekiyor.

Son düşüşte 0,33 dolar bölgesi destek görevi gördü ve XRP boğaları bu bölgeyi savunabildi. Aşılması gerekilen en önemli direnç seviyesi halen 0,4 dolarda bulunuyor. Ripple (XRP) yatırımcıları için bu direnç bölgesinin desteğe dönüşmesi şarttır. Aksi taktirde yaşanacak toparlanmalar sınırlı kalmaya devam edecek.

Cardano (ADA)

Bugün %3 oranında artış yaşayan ADA 0,45 dolarda kaldı. Öncü gösterge RSI, zayıf bir eğilime işaret ederek 39 işaretine dayandı. Bu, Awesome Osilatör’ün (AO) okunmasıyla daha da pekiştirildi. Aylarca Vasil hard forkun beklentisiyle diğerlerine nispeten güçlü kalan ADA fiyatı alıcıları artık iştahlandırmıyor.

Kısa vadede Cardano (ADA) alıcılarının aşması gereken 0,4755 dolar direnci bulunuyor. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar fiyatın hızla yükselmesini sağlayabilir.

Shiba Inu (SHIB)

Farklı mekanizmalarla yakım miktarını artırmaya çalışan SHIB ekibi ve topluluk henüz başarılı olamadı. Günlük birkaç bin dolarlık yakımların SHIB fiyatını istenene seviyelere taşıması ihtimali yok. Ancak yine de en popüler ikinci meme token birkaç aylık dibinden önemli ölçüde uzaklaştı. SHIB son 24 saatte %1,79’luk bir büyüme ile 0,0001310 dolardan işlem görüyordu.

SHIB fiyatı ilerleyen saatlerde 0,00001264 desteği ile 0,00001383 dolar direnci arasında hareket edebilir. RSI 43 seviyesinde bulunurken alıcılar iştahlı değil. AO da bir geri çekilme olasılığını ima etti. Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının güvenli bir bölgede durulmasını bekliyor.  Bitcoin ilerleyen saatlerde 22.000 doların üzerinde kalıcılık elde edebilirse bu altcoinlerdeki RSI seviyelerinin artmaya başladığını görebiliriz.

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