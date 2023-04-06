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Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!

Bitcoin (BTC) ve diğer dört altcoinde beklenen fiyat hareketleri neler? Kripto para birimlerinde fiyatlamada etkili seviyelerin detaylı analizi!
00:43
6 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 4 Dakika

Piyasalarda volatiliteli hareketler hızla devam ederken Bitcoin (BTC) ve önde gelen kripto para projelerinde kritik seviyeler hangileri? Altcoinlerde beklenen fiyat hareketleri neler?

Bitcoin (BTC)

Boğalar, 5 Nisan’da Bitcoin’i tekrar 29.000 doların üzerine çıkarmaya çalıştı, ancak mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların daha yüksek seviyelerde agresif satış yaptığını gösterebilir. Ayılar, fiyatı dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye olan 20 günlük üstel hareketli ortalamanın altına çekerek avantajlarını artırmaya çalışabilir. Bu destek kırılırsa birkaç kısa vadeli boğa pozisyonlarından çıkabilir. Bu, ters baş ve omuzlar (H&S) modelinin boyun çizgisinin 25.250 dolardan yeniden test edilmesi için kapıları açabilir. Varsayımın tersine, fiyat 20 günlük EMA’dan geri dönerse, boğaların bu seviyeyi tüm güçleriyle savunmaya devam ettiğini gösterebilir. Bu, 29.185 dolarlık genel direncin üzerinde bir kırılma olasılığını artırabilir. Girişim gerçekleşirse, BTC/USDT paritesi 30.000 dolara ve daha sonra 32.500 dolara tırmanabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 3 Nisan’da 20 günlük EMA’dan toparlandı ve 1.857 dolardaki genel direncin üzerine çıktı. Yükseliş yukarı hareketin bir sonraki ayağının başladığının işareti olabilir. Ayrıca 2.000 dolara potansiyel bir ralli için yolu açmış olabilir. Belirtilen seviye muhtemelen güçlü bir direnç olarak hareket edecek, ancak boğalar bir sonraki düşüş sırasında 1.857 dolar seviyesini desteğe çevirirse, bu, alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterebilir. ETH/USDT paritesi daha sonra 2.200 dolara yükselme girişiminde bulunabilir. Ayılar için zaman daralıyor. Geri dönüş yapmak istiyorlarsa ralliyi durdurmaları ve fiyatı 1.857 doların altına çekmeleri gerekecek. Bunu başarırlarsa boğalar tuzağa düşebilir. Parite önce 20 günlük EMA’ya ve ardından 1.680 dolara düşebilir.

Ripple (XRP)

Ripple 3 Nisan’da %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 0,49 doların altına düştü, ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk, daha düşük seviyelerde sağlam alım gösteriyor. Fiyat 4 Nisan’da yükseldi ve boğalar fiyatı 0,56 dolarlık genel dirence doğru itmeye çalıştı, ancak 5 Nisan şamdanındaki uzun fitil, satıcıların 0,53 dolar civarındaki boğalara zorlu bir meydan okuma sunduğunu gösterebilir. Kripto para biriminin fiyatı düşmeye devam ederse, ayılar fiyatı tekrar 20 günlük EMA’nın altına düşürmeye çalışabilir. Belirtilen seviye yol verirse, XRP/USDT paritesi 0,43 dolara kayabilir. Öte yandan eğer alıcılar fiyatı 0,56 dolar ile 0,58 dolar arasındaki genel bölgenin üzerine çıkarırsa, parite 0,65 dolara ve ardından 0,80 dolara kadar yükselebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 3 Nisan’da 20 günlük EMA’dan sıçradı ve 0,10 dolardaki güçlü direncin üzerine fırladı. 3 ve 4 Nisan mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların 0,10 dolar seviyesini gayretle savunmaya çalıştığını gösteriyor. Alıcıların lehine olan küçük bir artı yön ise ayılara zemin bırakmamış olmalarıdır. DOGE fiyatı 0,09 doların üzerinde kalırsa, 0,11 dolara yükselme olasılığı arttırabilir. Bu durum boğalar için son büyük engel görevi görebilir. Çünkü bunun üzerinde bir kırılma, bir ralli için kapıları 0,16 dolara açabilir. Alternatif olarak, fiyat 0,11 dolardan düşerse, ayıların daha yüksek seviyelerde aktif olduğunun işareti olabilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra bir süre daha 0,11 dolar ile 0,07 dolar arasında geniş bir aralıkta salınabilir.

Solana (SOL)

Solana dar bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Genellikle, düşük volatilite dönemlerini hareketli bir artış takip eder. Fiyat düşüş trendi çizgisinin üzerinde kırılır ve kapanırsa, boğaların ayılara üstün geldiğinin göstergesi olabilir. Bu durum önce 27,12 dolara yükselebilecek yeni bir yukarı hareket başlatabilir. Belirtilen seviye ölçeklenirse, SOL/USDT paritesinin ivme kazanması ve 39 dolara doğru yükselmesi uzmanlara göre muhtemel. Diğer bir olasılık ise fiyatın düşüş trendi çizgisinden aşağıya inmesi veya bunun üzerinde devam edememesidir. Bu durumda, ayılar fiyatı 18,70 doların altına çekmeye çalışacak ve 15,28 dolar yakınındaki kritik desteğe meydan okumaya çalışabilir.

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